A por la siguiente ronda casi sin cambios El Extremadura se enfrenta al Zamora como local con muchas ausencias y con un 'once' muy similar al de Vigo

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 1 de diciembre 2021, 07:57 Comenta Compartir

El Extremadura se va a permitir el lujo de jugar tres partidos en una semana, pese a los problemas de efectivos en su plantilla, para encarar con ilusión la ronda de Copa del Rey ante el Zamora. Manuel Mosquera tiene que resolver varias piedras que se le han puesto por el camino al Extremadura desde hace varios meses, y la falta de efectivos es una de ellas.

El conjunto azulgrana tiene problemas incluso para conformar un equipo inicial de garantías, ya que la marcha de jugadores y las lesiones están lastrando al grupo. El domingo en Vigo Manuel Mosquera solo hizo un cambio, por lo que ante el Zamora no se verá a un Extremadura muy distinto al que jugó en el Estadio Municipal de Barreiro.

Sebas Coris, que ya contó con minutos ante el Celta de Vigo B, podría sumar su primera titularidad de la temporada, después de recuperarse de su grave lesión. El catalán solo ha jugado 87 minutos en liga esta campaña, pero es una de las opciones que hay para rotar en el equipo. Las otras son jugadores como Gato o Musa, pero habrá que ver si estos futbolistas entran de inicio al terreno de juego.

El propio entrenador del Extremadura, Manuel Mosquera, es consciente de esta situación y admite que no podrá hacer muchos cambios en el equipo para enfrentarse al Zamora. «Tampoco tenemos un fondo de armario como para hacer dos onces. Lo tenemos asumido, pero tenemos muy buen equipo y garantías para afrontar el partido de mañana con los cambios que decida yo, si los hay o no», señala Manuel.

Además, la plaga de ausencias en el Extremadura continúa. Jugadores como Villacañas, Dani Pérez, Emmanuel, Nico Hidalgo, Fran Sandaza y Casto no estarán disponibles para Manuel Mosquera. Otro caso es el de Rubén Mesa. El delantero no jugó ni un minuto en Vigo y está más fuera que dentro del Extremadura. El ariete pacense tiene un acuerdo con el UCAM Murcia, tiene hechas las maletas y ya solo queda que se oficialice su salida del Extremadura. Por tanto, ante el Zamora podría ser su último partido como azulgrana.

Pese a todo lo malo, Manuel Mosquera quiere pasar de ronda, quiere seguir vivo en la Copa del Rey y espera hacerlo ante un Zamora que en liga está en puestos de descenso, al igual que el Extremadura. «La Copa me encanta. Es una competición que me encantaría pasar eliminatorias, y lo digo con la boca bien abierta», sentencia Manuel, que no ha podido pasar de ronda en las dos eliminatorias que ha jugado al frente del Extremadura.

El Zamora se presenta en el Francisco de la Hera habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. El almendralejense Carlos Cordero volverá a su casa para intentar arrebatarle a su exequipo el pase de ronda.