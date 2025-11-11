El Sevilla, premio gordo para el Extremadura en Copa del Rey

Raúl Peña Martes, 11 de noviembre 2025, 14:23 Comenta Compartir

El Extremadura se enfrentará al Sevilla en la segunda ronda de Copa del Rey. Los azulgranas recibirán en el Francisco de la Hera uno de los premios gordos del sorteo del torneo del KO, celebrado hoy en Madrid. Así, los azulgranas disfrutarán de la visita de un equipo de Primera División y de un histórico del fútbol español.

El Sevilla es un histórico también de la competición copera, ya que ha conseguido ganarla en cinco ocasiones, la última de ellas en la temporada 2009/2010. El cuadro de Nervión eliminó en la primera ronda al Toledo por 1-4 y quiere seguir avanzando en la competición para tener opciones de llevarse el trofeo, más de 15 años después, esta temporada.

El Extremadura se ganó en el terreno de juego la visita de un grande del fútbol español tras eliminar a Las Palmas en la primera ronda. El partido se disputará en el Estadio Francisco de la Hera entre el 2 y el de diciembre, en un horario que establecerá la Real Federación Española de Fútbol. El Extremadura espera que el estadio ofrezca una buena imagen en cuanto a ambiente en las gradas se refiere y que se superen los casi 4.200 espectadores que estuvieron presentes en la primera eliminatoria ante Las Palmas.

La cercanía por carretera entre Sevilla y Almendralejo propiciará la visita de aficionados sevillistas en la capital de Tierra de Barros, por lo que la inyección económica para el club azulgrana será importante.

Temas

Extremadura UD