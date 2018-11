Del selfi con Florentino al «burro» de Benzema El selfi del futbolista con Florentino Pérez Con su hijo Hugo de recogepelotas en el Álvarez Claro de Melilla, el extremeño Ruano vivió desde primera fila la visita del Real Madrid MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Viernes, 2 noviembre 2018, 09:00

badajoz. Cada temporada, un grupo de afortunados clubes humildes aciertan la lotería de poder medirse a los grandes colosos de Primera. Un premio que se entrega con la etiqueta de 'disfruta de la experiencia', sin ningún tipo de presión o responsabilidad. En Segunda B, es una fiesta que te visite el Real Madrid. Para el extremeño Ruano, centrocampista del Melilla, fue incompleta. «Hombre, cuando te meten cuatro..., ¡fiesta no!, no puedes estar muy contento, aunque es verdad que ha sido una gran experiencia», comienza su conversación con este diario desde una de las numerosas teterías melillenses cuestionado sobre si ya han bajado de la nube. La combatividad es seña de identidad del ex del CD Badajoz nacido en Usagre, todo un veterano del deporte rey, quien asegura que no le gusta perder ni al parchís con su hijo Hugo.

Una vez terminado el encuentro, Ruano y Hugo acceden al vestuario blanco y Odriozola le entrega su camiseta, no la sudada que vestía pero sí la otra. Desde ese momento no se la ha quitado pese a que le han avisado de que le queda gigante, comenta su padre. «Yo no soy muy de hacer fotos y eso, pero por el enano se hace lo que sea, porque es la ilusión de su vida». No pudieron estar mucho tiempo por la seguridad y porque debió atender a la televisión. Justo en ese momento, se le acerca Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y le desea suerte para el próximo partido contra el Almería B. Ruano agradece el gesto del todopoderoso dirigente y se hace un selfi con él que instantáneamente publica en las redes sociales. «Fue un gran detalle que se acercara y se interesara por nosotros. ¡Puede que si les hubiéramos metido tres no me dijera nada, jeje!. Me llamó la atención cuando yo estaba atendiendo a GolTV y casi les dejo en el aire para irme con él. Le saludé y pedí la foto. Me dijo que había hecho un gran partido, tanto yo como el equipo. Estuvo muy amable y me sorprendió bastante».

Ruano afirma que encontró a un Florentino Pérez muy contento, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Me dijeron los periodistas de Madrid que estaba muy contento de que jugara Vinícius, porque él quería que jugara más». Como lo tuvo muy cerca, aprovechamos para preguntarle por la nueva y anhelada estrella madridista. «Todavía le falta mucho, pero tiene mucho desparpajo y le hace mucha falta al Madrid. Es verdad que nosotros no somos un equipo de Primera y que es un futbolista diferente a Lucas Vázquez, que trabaja más».

Apagados los focos y ya en casa, de madrugada Ruano es entrevistado por el programa 'El Transistor', de José Ramón de la Morena, y allí las estrella es su hijo Hugo, que entra en antena para narrar que estaba como recogepelotas en el encuentro y que en el descanso se dirigió hacia Benzema para pedirle la camiseta, pero el francés no le hizo caso. «Se fue al vestuario como un burro y ni miró para atrás», le soltó el niño al periodista. Ruano contempló aquella escena desde el campo y vio cabizbajo al pequeño, pero entiende que estos astros están demasiado solicitados y deben hacer oídos sordos. «Tenía la carina algo llorosa porque se pensaba que se quedaba sin camiseta, pero al final conseguimos otra. No tiene nada contra Benzema, es más, quiere que se la pida para la vuelta, o la de Ramos. No pudo agarrarlo y por eso no se dio la vuelta. Le dije al chico que hablara con transparencia, como cuando lo hace con su abuelo, y la verdad es que me hizo caso».

Ruano, con su hijo Hugo, junto a Marco Asensio

Padre e hijo cumplen su sueño. El primero ya ha disfrutado de una eliminatoria copera ante el FC Barcelona cuando jugaba en el Benidorm -ya se ha vestido de corto en el Camp Nou- y ahora vive desde primera fila el duelo con los blancos, del que resta el segundo asalto en el Bernabéu. Mientras, su vástago le ha podido ver jugar contra sus ídolos, de momento en el Álvarez Claro y en breve en el mítico coliseo blanco, donde se espera un despliegue de toda la familia del futbolista. «Tengo muchísimas ganas de jugar en el Bernabéu y que toda mi familia lo vea. Desde la cuna siempre hemos sido más simpatizantes del Madrid que del Barcelona. Mi niño tiene una ilusión enorme de ver a su padre en ese campo. O mi abuelo, que es muy mayor pero ya se ha apuntado».

En cuanto al partido, Juan Ramón Ruano considera que el rival les vino en mal momento. «Hemos cogido al Real Madrid en el peor momento, porque con la crisis que están pasando..., ellos tienen orgullo y vinieron con las pilas puestas. Nada que ver con el Barcelona ante la Cultural o el Sevilla con el Villanovense. Con el 0-2 de Asensio en el 46 nos vinimos abajo, aunque sacamos orgullo porque yo nunca salgo a perder un partido, ni al parchís con mi hijo».

Tras la tempestad no vendrá la calma pues el objetivo es la liga, según explica. «Fue una gran experiencia porque Madrid o Barça mueven toda la ciudad. Si ocurriera en Badajoz, sería lo mismo». De paso, se acuerda de su último equipo, el blanquinegro, para avisar de que el cambio de técnico genera muchas expectativas. «Esta ciudad te lleva en volandas a poco que le des. Yo lo he vivido en Badajoz. Es un técnico con carácter -Nafti- y espero que triunfe».