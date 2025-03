La Real estira su buen momento ante el Mallorca

José Manuel Andrés Madrid Martes, 17 de enero 2023, 20:56 | Actualizado 23:04h. Comenta Compartir

Sevilla y Real Sociedad son los dos primeros equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey. Campeones del torneo del KO en cinco y tres ocasiones, hispalenses y donostiarras llegaban a la eliminatoria de octavos en polos opuestos y superaron a rivales en teoría inferiores por la mínima, sufriendo sobre todo en el caso de los andaluces. Siguen aspirando a reverdecer laureles, encontrando un estímulo en una campaña durísima en el caso de los hombres dirigidos por Jorge Sampaoli y estirando su gran momento de forma los pupilos de Imanol Alguacil.

El Sevilla, que vive inmerso en una tormenta de incalculables dimensiones, se plantaba en Vitoria dispuesto a hallar un paliativo copero a su delicada situación en Liga, donde es penúltimo. En Mendizorroza se encontró desde el comienzo con un escenario hostil. Fue mejor de partida el Alavés, sin que la diferencia de categoría se notase sobre el verde. La cosa tiene más delito si se tiene en cuenta que el once sevillista era bastante reconocible mientras que la alineación inicial babazorra estaba plagada de suplentes.

Lo cierto es que el conjunto vasco demostró más hambre y encerró a los hombres de Sampaoli en sus propios dominios a base de llegadas y saques de esquina. Dmitrovic evitó el gol alavesista en una gran estirada a remate de Luis Rioja y aunque el Sevilla fue mejorando ligeramente con el paso de los minutos el empate sin goles al descanso no era una mala noticia para las huestes de Sampaoli.

Necesitaba un paso adelante el Sevilla y lo dio gracias a la profundidad del inagotable Jesús Navas por el carril derecho y la capacidad de Rakitic para convertir en gol el pase del andaluz con un inapelable testarazo abajo. Dos veteranos para sacar las castañas del fuego a un equipo frágil hoy por hoy, que con el resultado a favor de obra retrocedió metros para preservar la preciada ventaja.

El Alavés no perdió la fe. Tiene mérito, pues el objetivo prioritario del equipo entrenado por Luis García Plaza pasa por el retorno a Primera. Ese foco no le impidió volcarse en pos de la igualada hasta el último minuto y hacerse acreedor a ella. El Sevilla se clasificó con la ley del mínimo esfuerzo, sacando brillo a un chispazo de calidad y encerrándose durante la última media hora. Necesitaba un bálsamo aunque no lo mereciera, pues en tiempos de vacas flacas las cuestiones del estilo dejan paso al pragmatismo y la Copa del Rey puede ser la alegría que ayude a digerir en el Sánchez Pizjuán una temporada hasta ahora para el olvido.

Oficio 'txuri urdin'

Por su parte, la Real Sociedad impuso ante el Mallorca su buen momento pese a las rotaciones de Imanol Alguacil. El campeón de la edición 2019-20 demostró desde el primer minuto que su ambición en el torneo del KO era superior a la de un adversario loable, pero más centrado en los objetivos prosaicos de la Liga.

Tras un un inicio local arrollador, marcado por un par de avisos realistas, Zubimendi frotó la lámpara para dibujar un pase en profundidad milimétrico y el meritorio Robert Navarro aprovechó el regalo a la perfección y comenzó a decidir la eliminatoria con una notable definición.

Ya con la ventaja en el marcador, la Real dominó el partido desde el control del balón. El trío de la medular 'txuri urdin' formado por Zubimendi, Merino y Brais Méndez se mostró muy entonado en la circulación y le negó al Mallorca cualquier reacción. Llegó incluso el segundo gol local, de Oyarzabal, pero el tanto fue correctamente anulado por un ajustado fuera de juego, por lo que pese a la evidente sensación de dominio vasco la eliminatoria llegó viva al descanso.

El paso por vestuarios trajo consigo el aguacero sobre San Sebastián y el duelo se enturbió para la Real, torciendo el gesto de Imanol en la banda. El Mallorca del Vasco Aguirre, todo fe, fue creciendo y tuvo el empate en un remate a bocajarro de Copete que se topó con el larguero. Ante el giro de guion en beneficio balear el preparador donostiarra agitó el banquillo para evitar cualquier exceso de confianza.

No se puede decir que se tratase de un sufrimiento intenso para la Real Sociedad, pero la fluidez de la primera parte dejó paso al oficio que otras temporadas se echaba en falta en el conjunto donostiarra. El equipo de Imanol protegió su exigua ventaja con pragmatismo y aseguró su presencia en los cuartos de final de la Copa del Rey por tercera vez en las últimas cuatro temporadas.