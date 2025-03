El Atlético arrolla al Majadahonda pero pierde a Griezmann

amador gómez Madrid Jueves, 6 de enero 2022, 00:11 | Actualizado 23:38h. Comenta Compartir

Tal y como reconoció este miércoles Diego Pablo Simeone, el Atlético de Madrid espera «aprender de los errores» y estrenarse en la Copa del Rey «con más contundencia y estabilidad», para superar al Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano, escenario elegido para el partido de dieciseisavos, aunque sea el equipo de Primera RFEF el que ejerza de local. Después de caer ante la Cultural Leonesa en la prórroga en dieciseisavos y sufrir el pasado año un fracaso aún más sonado en la segunda ronda ante el Cornellà sobre césped artificial, el equipo rojiblanco debuta en la Copa contra el verdugo del Eldense y el Málaga, que se plantea «difrutar compitiendo» contra uno de los aspirantes al título en el torneo del KO.

El Rayo Majadahonda promete «dar guerra» en el estadio del Atlético, en el que llegó a jugar siete encuentros en Segunda División durante la temporada 2018-2019. Entonces estaba en obras el Cerro del Espino, instalación que el modesto equipo madrileño comparte con los colchoneros. El Atlético recupera para su debut copero, además de a Griezmann, a Joao Félix, Koke y Herrera, tras haber superado los cuatro el coronavirus, y afronta el choque con la moral recuperada tras haber roto ante el Rayo Vallecano su mala racha de cuatro derrotas consecutivas en la Liga, con un sistema 4-4-2 que debe tener continuidad.

Ya sin Trippier, de regreso al fútbol inglés mientras el club busca sustituto para el lateral derecho, Simeone alineará un once de garantías, aunque falten varios titulares indiscutibles, porque el técnico argentino ya ha demostrado que no es de los entrenadores que tira una competición como esta, por muy apretado que esté el calendario y con la Supercopa a una semana vista. «En estos momentos lo único que nos importa es el día a día, ni siquiera el partido a partido. Con el coronavirus, los antígenos, los positivos, el partido que viene, la Supercopa... Me quedo con el día a día», proclamó este miércoles Simeone, que después de tanto batacazo no quiere distracciones ante el Majadahonda, «un equipo que lo está haciendo muy bien en su categoría y está jugando con una intención colectiva muy buena».

En su partido de debut en la Copa del Rey y, después de tantos traspiés en los últimos años, con dos fracasos consecutivos frente a la Cultural y el Cornellà, el Atlético de Madrid quiso demostrar que esta temporada va muy en serio a por el título. Diego Pablo Simeone, que no reservó nada ante el Rayo Majadahonda, ni siquiera a Oblak, alineó prácticamente a un equipo titular frente al modesto conjunto de Primera RFEF y, tras reclamar mayor contundencia, el técnico argentino que esperaba haber aprendido de los errores encontró la mejor respuesta posible por parte de sus jugadores.

El Atlético arrolló al Majadahonda en el Metropolitano, donde ejerció en teoría de visitante, y pasó con nota a octavos de final. Con una exhibición de fútbol, ambición y físico en la primera parte, coronada con tres goles, aunque el primero de Cunha fuese en fuera de juego, en la que sentenció a un rival desarbolado por la calidad de los rojiblancos y, sobre todo, por su incansable presión y dinamismo. El encuentro no solo sirvió para fortalecer la autoestima de los colchoneros, que deseaban demostrar que quieren ir a más, sino también para dar descanso a varios y oportunidad de brillar a otros recién incorporados a la dinámica del equipo tras superar el coronavirus. Fue el caso de Joao Félix, Koke y Griezmann, autor de una jugada y un gran gol en la segunda parte, aunque el francés que también salía de una lesión muscular se rompió 20 minutos después y tuvo que abandonar llorando.

La lesión de Griezmann, que se perderá la Supercopa de España en Arabia Saudí, fue una pésima noticia para el Atlético, aunque también pudo reencontrarse con el gol Luis Suárez, que después de nueve partidos sin marcar -casi dos meses- volvió a ver portería. Sin embargo, el uruguayo fue de nuevo sustituido antes de la hora de juego, tras formar pareja de ataque con Cunha por vez primera. Entre los dos tantos de la 'doble 9' colchonera no transcurrió ni media hora, con Lodi, otro futbolista que va recuperando el ritmo, también goleador. Con algo más de eficacia en ataque, sin embargo, el Atlético habría conseguido un marcador más abultado antes del descanso. Lo impidió también en un par de ocasiones Álvaro Fernández, sustituto de Gorka Giralt, que solo duró un minuto en el campo porque se tuvo que retirar lesionado en un dedo tras la primera jugada al recibir un pisotón por parte de Luis Suárez. El estreno de Gorka con el Majadahonda no pudo ser más desgraciado.

Rayo Majadahonda Gorka Giralt (Álvaro Fernández, min. 5), Borja, Álvaro Vega (Iturraspe, min. 46), Casado, Philip Osei, Mario García (Néstor Albiach, min. 46), Bernal, Tassembedo, Susaeta (Mawi, min. 60), Raúl Sánchez (Héctor Fernández, min. 60) y Rubén Sánchez. 0 - 5 Atlético Oblak, Llorente (Vrsaljko, min. 46), Felipe, Giménez (Hermoso, min. 46), Lodi, Carrasco, De Paul, Kondogbia, Lemar (Griezmann, min. 57), Cunha (Correa, min. 46) y Luis Suárez (Joao Félix, min. 57). Goles: 0-1: min. 17, Cunha. 0-2: min. 26, Lodi. 0-3: min. 41, Luis Suárez. 0-4: min. 67, Griezmann. 0-5: min. 79, Joao Félix.

Árbitro: Jaime Latre (Aragonés). Tarjeta amarilla a Raúl Sánchez.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Wanda Metropolitano. 17.765 espectadores.

También estuvo muy desafortunado el línea que no vio la clarísima posición ilegal de Cunha en el primer tanto y, dado que en la Copa no hay VAR hasta octavos, el gol subió al marcador y el Atlético abrió así el camino hacia una cómoda victoria. Tan solo en los primeros minutos de la segunda parte, cuando tras tantos cambios el Atlético también levantó el pie del acelerador, tuvo el Majadahonda presencia en terreno colchonero, pero sin ninguna fe ante un equipo que, tras su buen partido liguero ante el Rayo Vallecano, repitió sistema 4-4-2, con Llorente-Carrasco como dúo sobresaliente en la banda derecha, y fue de nuevo un bloque poderoso, siempre dominador, al ataque e inconformista.

De nuevo con la sólida pareja de mediocentros formada por De Paul y Kondogbia, apenas dio opciones el Atlético al Majadahonda, que puso por primera vez a prueba a Oblak en el minuto 58, antes de que Griezmann y Joao Félix aumentasen la renta con un par de goles de talento y clase del francés y el portugués. Sin embargo, Griezmann fue víctima de una nueva lesión muscular y se marchó del terreno de juego desconsolado, para arruinar lo que podía haber sido una jornada plena de fiesta para los rojiblancos.