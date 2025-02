Primer 'bolo' navideño del equipo verdiblanco en Nepal

Martes, 27 de diciembre 2022, 23:05 Comenta Compartir

El Cacereño realizará este miércoles su primer 'bolo' navideño en Nepal ante la selección absoluta de este país asiático en la localidad de Pokhara y en un horario que, al cierre de esta información, todavía no se había dado a conocer. El equipo de Julio Cobos ya tuvo este martes su primera toma de contacto con el escenario del partido. Lugar donde la plantilla del Cacereño se ejercitó por primera vez desde su aterrizaje. Entre los jugadores no se encuentra el delantero Rubén Solano, quien no pudo llegar a tiempo para coger el vuelo junto al resto de sus compañeros. Tras su llegada, la expedición gozó de recepciones oficiales.