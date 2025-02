Llorente y Barrios deciden el pase del Atlético a octavos

Amador Gómez Madrid Miércoles, 4 de enero 2023, 01:38 | Actualizado 22:12h. Comenta Compartir

Fuera de Europa, sin opciones al título de Liga y ausente en la Supercopa que comenzará el día 11, el Atlético de Madrid afronta este miércoles en el Tartiere contra el Oviedo los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, único torneo al que se agarran los rojiblancos para salvar el año. Casi una década ha pasado ya desde que el Atlético ganó en 2013 su última Copa y, tras los fracasos de las últimas temporadas frente al Girona, la Cultural Leonesa o el Cornellà, los colchoneros no tienen margen de error frente un 'segunda' como es el Oviedo, ahora a siete puntos del descenso en su categoría pero que sueña con dar la campanada en la competición del KO tras eliminar al Granada.

«Está siendo una temporada de regular a mala y necesitamos mejorar y crecer. Estamos con entusiasmo y con la ilusión de seguir avanzando en la Copa, porque la Liga será compleja y difícil», reconoció este martes Diego Pablo Simeone, calificado por Álvaro Cervera, técnico del Oviedo, como «un referente del que aprender muchas cosas», ahora que el entrenador argentino está tan cuestionado en el Atlético.

«Nos imaginamos un partido trabajado y competido contra un rival que tiene una defensa sólida, fuerte, con dos delanteros con experiencia y gente que trabaja bien por las bandas», destacó Simeone, que apunta a un once sin apenas reservar nada entre los disponibles, y con un ataque formado por Griezmann y Morata. El preparador del Oviedo, sin embargo, entre quejas por el sistema de competición y por tener poco descanso, está más preocupado por el partido del sábado contra el Andorra y prescindirá ante el Atlético de muchos de los habituales en el campeonato liguero.

Sin Joao Félix

Aunque el Tartiere, con el cartel de lleno, ejercerá presión para intentar complicar la continuidad copera del Atlético y animar al Oviedo a la hazaña, los rojiblancos son muy superiores y deberían confirmar su favoritismo en esta nueva eliminatoria a partido único que estará marcada por la eficacia de cara a portería. Para ello cuenta el Atlético con Griezmann y Morata, aunque no con Joao Félix, cuyo futuro, en forma de cesión o traspaso, espera Simeone que se resuelva «cuanto antes, porque para los futbolistas, los representantes y los entrenadores es importante la tranquilidad». El argentino también aprovechó para lanzar un dardo a Jorge Mendes: «Los representanes seguramente en esto son importantísimos. para sacar partido de la situación».

Dos tantos, de Marcos Llorente, titular en el Carlos Tartiere como interior derecho, y de Pablo Barrios, que atraviesa un momento muy dulce, fueron suficientes para que el Atlético derrotase al Oviedo y sellase su clasificación para octavos de la Copa del Rey, la única tabla de salvación de los rojiblancos esta temporada. Llorente estaba llamado a ser suplente en dieciseisavos, pero Diego Pablo Simeone apostó por Nahuel Molina en el lateral derecho, dejó al joven Barrios en el banquillo y permitió que el exmadridista actuase en la posición en la que mejor se desenvuelve, para abrir el camino de la victoria en terreno asturiano. Precisamente, Pablo Barrios saldría a la hora de partido y, ahora que el canterano que tanto promete está aliado con el gol, sería el encargado de sentenciar al Oviedo.

Fue un gran pase de Antoine Griezmann culminado en semifallo con éxito por Llorente el que permitió que los rojiblancos, tras un inicio de dudas, recuperasen la tranquilidad y pusiesen entonces más de un pie en octavos antes de la media hora. El Oviedo plantó cara, compitió, como deseaba su técnico, Álvaro Cervera, pero tuvo que rendirse ante la superioridad, eficacia y oficio del Atlético, que sepultó a los locales en la recta final en otra jugada en la que también participó Griezmann, que exhibió de nuevo talento y clase en un equipo que, al contrario que en Europa y en la Liga, vuelve a ser fiable en la Copa, aunque debe seguir mejorando para aspirar al único título que le queda este año.

Con una defensa con tres centrales, aunque volvió a ofrecer una preocupante debilidad atrás, sobre todo a balón parado, no fracasó el Atlético en la tercera ronda ante un 'segunda' más preocupado por la Liga que por Copa, aunque ello no impidió que los carballones protagonizasen un partido muy disputado, aunque sin pegada en ataque. El máximo goleador del Oviedo, Borja Bastón, precisamente canterano del Atlético, no salió hasta la segunda parte, cuando el Atlético ya se había adelantado, para decidir entonces los colchoneros tras el descanso echarse atrás y mantener su escasa ventaja.

Oviedo Tomeu Nadal, Lucas, Rodri Tarín, Calvo, Abel Bretones (Luengo, min. 78), Viti (Sergi Enrich, min. 90), Mangel, Jimmy, Hugo Rama (Sangalli, min. 73), Koba Lein (Borja Bastón, min. 46) y Obeng (Sequeira, min. 73). 0 - 2 Atlético Oblak, Nahuel Molina, Giménez, Witsel, Hermoso (Reinildo, min. 67), Carrasco (Reguilón, min. 76), Llorente, Koke (Kondogbia, min. 61), Lemar (Pablo Barrios, min. 61), Griezmann y Morata (Correa, min. 76). Goles: 0-1: min. 24, Llorente. 0-2: min. 83, Pablo Barrios.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Gallego). Tarjetas amarillas a Giménez, Witsel y Griezmann.

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Carlos Tartiere. Lleno. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Pelé, fallecido el 29 de diciembre.

El Oviedo no dejó de intentarlo, pero los rojiblancos tiraron de solidez y experiencia para no permitir más sustos en defensa y aprovecharon una ocasión aislada en el segundo tiempo. No echó en falta el Atlético al lesionado Joao Félix, como tampoco a De Paul ni Savic, en un choque en el que los rojiblancos alternaron fases de absoluto dominio con otras de sumisión, casi por completo en el segundo tiempo, ante el animoso Oviedo, que exhibió juego directo sin gol. El Atlético sí lo tuvo, aunque también pudo encajar algún tanto en la primera parte por sus desconexiones defensivas.

