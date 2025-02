Noche grande en el Emilio Macarro

marco a. rodríguez Badajoz Lunes, 29 de noviembre 2021, 21:43 Comenta Compartir

Cita de las importantes esta noche en Montijo. No todos los días te visita todo un Segunda División y en esa plácida tesitura se encuentra el cuadro montijano. El Burgos CF acude al Emilio Macarro en la Copa del Rey (21.00 horas) desde su decimoquinta posición de la categoría de plata para medirse a un Montijo que quiere mostrarse combativo y dar la sorpresa en la competición más propicia para llevarlas a cabo.

Y para ello, nada mejor que aferrarse a un Emilio Macarro convertido en todo un dolor de cabeza para el que lo pisa como foráneo. El último en hacerlo fue el Coria el pasado domingo y se volvió para el norte cacereño con la derrota por 0-1 tras el solitario tanto de Matute. Al menos mantuvo su privilegiada segunda posición. El Montijo se adjudicó el derbi regional y de paso continúa consolidando como fortaleza su feudo, donde ha sumado 12 de los 18 puntos en juego. Unos números que le mantienen en una meritoria séptima plaza, a cuatro puntos precisamente del Coria.

El Burgos parece haber superado el amargo bache sufrido entre las jornadas 13 y 16 con un 4-0 encajado en Tenerife o el 2-0 de Almería y la derrota en casa 0-1 frente al Zaragoza, ya que en los tres últimos compromisos sacó dos victorias, ante la Ponferradina (1-0) y el Málaga (3-0).

Julián Calero, técnico del Burgos, avisa en las redes del club de la complejidad del duelo ante la tropa de Marrero, teniendo en cuenta la conjunción del largo viaje, el césped artificial del estadio montijano y la ilusión que presentará su inquilino. «Puede ser un partido trampa. Si somos capaces de adaptarnos a esa superficie, que parece un césped no de primera generación y de medidas sensiblemente menores, tendremos opciones de pasar. Es un equipo difícil, rocoso, que maneja muy bien su superficie, que tiene muy claro a lo que juega. O te adaptas o pasas dificultades. Vamos a intentar cambiar el chip». El entrenador madrileño señaló que no viajan Óscar, Saúl, Juanma García (ex del Badajoz), Valcarce y Sierra por molestias y dado el riesgo físico que siempre conlleva este tipo de terreno de juego. «Es un momento para la plantilla. Todos deben estar preparados y ser competitivos porque no tiramos ninguna competición».

Mientras, el Montijo recuerda en su Twitter imágenes históricas del ascenso para ir ambientando el choque. Los socios rojinegros deberán pagar una entrada de 10 euros y se ha fijado un precio de 25 euros general. La taquilla se abrirá desde las 17.00 horas. Cuatro horas después el balón echará a rodar, como las ilusiones de todo un pueblo.