La mejor versión de la Real Sociedad no dio opción al Coria

Juan Carlos Ramos Coria Miércoles, 21 de diciembre 2022 | Actualizado 22/12/2022 11:52h.

El cuento de Navidad no pudo convertirse en el milagro de Navidad. La Real Sociedad no solo es que fuera demasiada Real Sociedad, sino que se tomó la eliminatoria ante el Coria como si fuera un partido de liga para mantener su actual tercer puesto ... de Primera División y no como un sencillo emparejamiento copero ante un modesto equipo de la 2ª RFEF. Imanol Alguacil decidió salir con todo el potencial que tiene disponible (a excepción del mundialista Kubo) y su once, y luego los canteranos, solventaron la clasificación con un contundente 0-5.

El marcador que dice más del talento que tiene esta Real Sociedad que de las debilidades que se le presuponen a un equipo que milita tres categorías por debajo. El Coria, al menos en su dibujo táctico, intentó tratar de tú a tú al cuadro donostiarra. Pero esa apuesta apenas le duró cuatro minutos, el tiempo que necesitó la Real para hacer el 0-1. Llegó tras un pase a línea de fondo de Brais para Cho, que levantó la cabeza y asistió a la incorporación por detrás de Robert Navarro, que anotó a puerta vacía. Coria 0- Real Sociedad 5 Coria: Varea, Cera, Mahíllo (Alexánder, m.75), Asiel Mateo (Pedro Melli, m.64), Joserra, Sergio Gómez, Alejandro (Félix Ledesma, m.64), Deco, Santi Luque, Alberto Bernardo (Vadillo, m.75) e Isma Cerro (Mercadal, m.64).

Real Sociedad: Remiro, Aritz, Zubeldia, Le Normand, Rico (Pacheco, m.80), Zubimendi (Guevara, m.78), Silva (Ander Martín, m.46), Brais, Navarro, Cho (Karrikaburu, m.77) y Sorloth (Pablo Marín, m.64).

Árbitro: Mostró tarjetas amarillas a Joserra, del Coria. Mostró roja directa al local Pedro Melli en el minuto 73 por una dura entrada.

Goles: 0-1 (m.4): Navarro. 0-2 (m.16): Cho. 0-3 (m.45): Brays Méndez, de penalti. 0-4 (m.79): Karrikaburu. 0-5 (m.83): Karrikaburu.

Incidencias: Lleno en el Campo de La Isla. Y doce minutos después, en el 16, la eliminatoria quedó sentenciada cuando llegó el 0-2. Un gol que venía a poner manifiesto que era una noche para que a la Real Sociedad le saliera todo lo que intentara. El toque de cabeza de Zubeldia, a medio camino entre una asistencia y un despeje, le permitió a Cho dibujar una vaselina preciosa a la escuadra de Varea. A pesar de que el campo se iba enlodazando por momentos a causa de las lluvias caídas, lo más interesante del partido se pudo ver en el centro del campo, con esas pugnas entre Deco y Sergio Gómez, por una parte, y David Silva y Brais, por la otra. Los extremeños mostraron carácter, pero es que enfrente tenían a dos de los mejores jugadores nacionales de Primera División. Entre ambos fabricaron el penalti que cometió Deco a David Silva que convirtió Brays Méndez en el minuto 45 (0-3). Antes de eso, el Coria se acercó con peligro a la portería de Remiro en un par de ocasiones. En una, Isma Cerro acarició la escuadra tras una buena volea. En otra, Joserra no supo embocar desde fuera del área cuando Remiro se encontra

