El Valencia no falla ante un dignísimo Atlético Baleares

No falló el Valencia en su eliminatoria trampa ante el Atlético Baleares, se impuso por la mínima gracias al determinante gol en el primer minuto de Marcos André y mantiene abierta la vía de poder acceder a Europa a través de la Copa del Rey. Esa diana tan tempranera permitió al equipo de José Bordalás tirar de oficio y manejarse bastante bien frente a un adversario que jamás se rindió pero actuó con bastante ansiedad. Los blanquinegros ya están entre los ocho mejores en el torneo del KO, de momento junto al Mallorca, el Rayo Vallecano y el Cádiz.

El gol valencianista llegó tras un despeje de cabeza de Racic en el centro del campo que se le complicó a la defensa balear, quizá perjudicada por el sol. André, muy oportuno, aprovechó la coyuntura para batir por bajo a Xavi Ginard. Sin brillo pero con pragmatismo, el equipo valenciano se deshizo del único equipo de la Primera RFEF (antigua Segunda B) que seguía en el cuadro.

Despedida dignísima de un Atlético Baleares que es candidato a pelear por el ascenso a la categoría de plata y que ya demostró con creces su nivel ante rivales de la máxima categoría. No olvidan el histórico 5-0 que le endosaron al Getafe, ya con Quique Sánchez Flores en el banquillo azulón, y el triunfo que el equipo de Xavi Calm obtuvo ante el Celta de Coudet la noche del 5 de enero, al vencer por 2-1 con un doblete de Manel Martínez. Esta jugador fue una baja sensible precisamente ante el Valencia, donde debutó desde el inicio el central Christian Mosquera y su técnico espera refuerzos en el mercado invernal y que no se marche Daniel Wass al Atlético.

El Mallorca abrió el camino

Antes de que llegara el bochorno en el derbi sevillano del Benito Villamarín, a primera hora de la tarde del sábado el Mallorca se convirtió en el primer cuartofinalista tras superar al Espanyol en un choque de gran rivalidad disputado en feudo balear. El conjunto bermellón se quitó con este sorbo copero el mal sabor de las últimas jornadas ligueras, con tres derrotas encadenadas que pusieron incluso en discusión el futuro del técnico Luis García Plaza.

Poca historia hasta que Take Kubo, pasada la media hora de juego, dibujó un lanzamiento magistral de golpe franco. Ese tanto desató las hostilidades entre dos enconados rivales desde que Vicente Moreno cambió el banquillo de Son Moix por el del RCDE Stadium. Lo hizo en agosto de 2020 para conducir al equipo periquito en Segunda tras descender con el Mallorca. Y llegó García Plaza a la isla balear. El curso pasado ambos conjuntos compitieron por el liderato en la categoría de plata y los dos ascendieron.

El Mallorca pareció abrochar la victoria tras otra acción de estratregia, ejecutada en un saque de esquina por Salva Sevilla y culminada de cabeza por Abdón Prats. Quedaba media hora por delante y el Espanyol parecía muerto. Pero resucitó con el polémico gol de Javi Puado, concedido a instancias del VAR tras casi cinco minutos de deliberaciones y conversaciones cruzadas. Hubo incertidumbre y nervios a flor de piel hasta el final, con Pedrosa expulsado.

Guardiola y Zidane conquistan Montilivi

Veinte años después de caer en cuartos ante el Real Madrid, el Rayo celebró también el pase a esa ronda de la Copa del Rey tras remontar ante un buen Girona en Montilivi. El colombiano Bernardo Espinosa adelantó al equipo catalán, pero Sergi Guardiola decidió con un doblete en apenas cuatro minutos entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo. Primero dibujó una volea formidable desde la frontal del área tras un balón rechazado y después desniveló el marcador al aprovecharse de un error de alevines entre el canterano Kebe y el portero Juan Carlos, ex del Rayo.

El equipo franjirrojo, que superó precisamente al Girona en la final por el ascenso del curso pasado, volvió a imponerse a un conjunto que venía de ganar cinco partidos seguidos. Ilusiones rotas en el conjunto de Míchel, un rayista de corazón que militó como jugador 17 años en el club de la populosa barriada madrileña. Sufrió el Rayo hasta el final, ya que Luca Zidane le detuvo un penalti a Stuani y en el descuento se le anuló un gol a Moreno por un fuera de juego milimétrico. El mejor equipo en su estadio de Europa, camina también con paso firme en el torneo del KO. Y el Girona cayó con grandeza.

Afortunado debut de Sergio en el Cádiz

Fue una contienda insufrible, pero Sergio González se estrenó al frente del Cádiz con una victoria en los penaltis ante el Sporting, uno de los supervivientes que quedaban de la Liga SmartBank. Un desenlace curioso, ya que David Gallego, el técnico local, sacó en el último minuto de la prórroga a Joel Jiménez, portero del filial que hizo su estreno en el primer equipo en un momento clave. Pudo hacer historia el avilesino, pero le marcaron los cuatro penaltis que le lanzaron mientras que los gijoneses fallaron dos, uno detenido a Villalba por David Gil, suplente habitual de Ledesma, y otro estrellado en el travesaño por Pedro Díaz.

El ejercicio de impotencia de asturianos y andaluces evidenció que no están para muchas aventuras coperas, más bien para centrarse en sus competiciones de la regularidad, toda vez que los gijoneses son decimocuartos en Segunda y los gaditanos penúltimos en Primera. De hecho los amarillos se presentaron en El Molinón tras una semana tensa en la que despidieron al técnico Álvaro Cervera, un icono con el que volvieron a la élite y se mantuvieron un curso con suficiencia.

