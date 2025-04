Mahíllo y Urquía repiten obra en el Coria aunque con distintos papeles

El Coria vive días de vino y rosas. Tras una década asentado en la Tercera extremeña, hizo historia con un ascenso que vino acompañado al ... año siguiente de un playoff con rumbo a Primera RFEF tras su quinto puesto. No cuajó, pero su leyenda creció y adquirió una experiencia en citas importantes de las que otorgan empaque.

En diciembre de 2020 gozó de una velada en la Copa del Rey en la que apenas pudo mojarse los labios con su burbujeante efervescencia, pero que saboreó con el frenesí de quien anhela eternizar lo efímero. Este sábado, ante el Fuenlabrada (La Isla, 20.00 horas), la entidad celeste quiere volver a paladear con fruición su buqué y, si es posible, catar caldos más refinados en la siguiente ronda.

Dos de los integrantes de aquel conjunto cauriense que, pese a la derrota (2-3) tuteó al Oviedo, de Segunda, vivirán el choque de una manera muy diferente. Alberto Urquía era por entonces la mano derecha de Rai Rosa y ahora ocupa su trono como primer entrenador tras asumir el relevo este verano. «Esto es un premio a una temporada que difícilmente se volverá a repetir», reitera en varias ocasiones.

José Antonio Mahíllo, capitán, líder y toda una institución en el club, fue el autor del empate a dos que desataba la locura y hoy deberá vivir otra cita para el recuerdo desde la cruel cercanía lejana del sufrimiento sin interacción que orquestan las lesiones. «Llevo tres meses sin poder estar con el equipo, me dan envidia mis compañeros. Ojalá pudiera estar», se lamenta el central. Pese a que sobre el verde no podrá aportar sus cualidades, entre bambalinas su función es primordial. «A los chavales les digo que somos guerreros humildes, aquí no hemos ganado a nadie y hay que dejarlo todo en el campo. Hemos llegado a base de esfuerzo, de desfondarse y es lo que trato de inculcar, que se dejen la piel por el escudo».

Respecto al desenlace, es consciente de la entidad del adversario, pero ve menos descabellado dar la campanada. «Hay más esperanzas que la otra vez. Aquello era el estreno, ante un Segunda; muy bonito, pero complicado. Este año podemos competir y ganar al Fuenlabrada», comenta el defensor celeste. Y su míster lo corrobora: «Si tenemos un buen día y ellos no, podemos pasar».

Mahíllo rememora con nostalgia la fiesta que se vivió en La Isla, «Está entre los 3-4 partidos más importantes de mi carrera. Fue impresionante. Cómo estaba la gente entre semana, el recibimiento, empezar ganando, la forma de competir... Jugábamos contra futbolistas que habíamos visto en la tele y eso te hace luchar como nunca». Una vivencia que narra de manera similar el actual técnico del Coria, en aquel momento segundo de a bordo: «Ha sido con diferencia el partido en el que más he disfrutado, tanto en la previa como en el transcurso del mismo. Sin presión ninguna, a los jugadores no hizo falta motivarlos porque estaban muy ilusionados e hicieron un gran encuentro». Rompieron los esquemas previos y el guion fue improvisando un desenlace que se tornaba cada vez más imprevisible. «El miedo era que nos marcaran dos goles pronto y se nos hiciera el partido largo, pero aguantamos y nos pusimos por delante», relata el preparador extremeño.

La marea celeste será clave y tanto Mahíllo como Urquía coinciden en que la ciudad responderá, aunque el zaguero reconoce que palpa algo menos de entusiasmo en esta ocasión. «Creo que la afición se ha acostumbrado a lo bueno. No es lo mismo, no sé si el rival no llama tanto, pero no veo la misma ilusión y debería haberla, porque es una oportunidad única. Si ganamos seguro que recibimos a un ‘primera’».

Precio de las entradas

Las entradas para el choque tienen un precio de 5 euros para los socios (los niños entran gratis), 15 para los no socios (niños, 5 euros), si se compran de manera anticipada hasta este viernes, de 17.00 a 20.00 horas, en el estadio. En taquilla el día del partido tendrán un coste de 20 euros.