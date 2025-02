La magia de la Copa desborda La Isla

La Isla se dispone a vivir todo un cuento de Navidad. Será difícil que ese cuento se convierta en un milagro, pero todo aquel que se acerque a orillas del Alagón este miércoles, albergará, en un pequeño rincón de su corazón, la esperanza de ... que el Coria pueda hacer reales los pronósticos más imposibles. Eso pasa por eliminar a un histórico de la Primera División como la Real Sociedad, uno de los equipos más en forma del fútbol nacional.

El Coria quería a la Real Sociedad para esta segunda ronda de la Copa del Rey y sus deseos se cumplieron hace unas semanas. Lo que tenga que venir a partir de ahora no dejará de ser una fiesta. «Es un partido histórico para el club, para la ciudad y para todo el norte de Extremadura. Jugar una segunda eliminatoria ante un equipo histórico como la Real Sociedad, que es el tercero en la liga, es lo más especial que podemos vivir ahora mismo», reconocía en la previa Alberto Urquía.

Cogerles despistados

Hay quien cree segura la victoria de la Real Sociedad, pero el partido hay que disputarlo. Y por mucho que el conjunto donostiarra apenas tenga lagunas, el Coria ha trabajado estos días para tratar de encontrarlas. «No es fácil hacer daño a un equipo así, pero tenemos armas que, si los cogemos un poco despistados, nos pueden ayudar a crearles algún problema», dice el entrenador del Coria.

El estado del campo, tras las lluvias caídas, también podría jugar en contra de los intereses de la Real Sociedad. «Su punto débil puede ser que no se adapten bien al campo y que nos subestimen un poco, algo que doy por hecho que no va a suceder. Pero a mí me hubiera gustado que no hubiera llovido. El campo está bien, aunque muy cargado de agua y, cuando se pise, se va a poner muy pesado. Creo que eso no beneficia a ninguno. Lo único que quiero es que el partido sea una fiesta y sí es verdad que el estado del campo me preocupa un poco», señala Alberto Urquía.

CORIA-REAL SOCIEDAD CD CORIA Toni Varea; Cera, Alexánder, Mahillo, Asiel Mateo, Deco, Sergio Gómez, Santi Luque, Alberto Bernardo y Mercadal.

REAL SOCIEDAD Zubiaurre; Sola, Zubeldia, Aritz Elustondo, Diego Rico, Guevara, Illarramendi, Kubo, Pablo Marín, Sorloth y Karrikaburu.

ÁRBITRO Alejandro Muñiz Ruiz (gallego).

ESTADIO Y HORA La Isla, 21.00 horas.

En cuanto a las novedades deportivas del Coria, Iván y Nané son baja y se mantiene la duda de Álvaro Traves. Otros 'tocados' como Joserra, Santi Luque, Isma Cerro y Félix Ledesma llegan casi en plenitud de condiciones.

Y como suele ser habitual, Imanol Alguacil es extremadamente respetuoso con su rival, da igual la categoría en la que milite: «Es un equipo que intenta jugar, que tiene jugadores que juegan muy bien por dentro, con Deco y Sergio, y Luque y Cerro en bandas. Y solo ha perdido tres partidos. Seguramente nos va a complicar la vida, pero, si hacemos nuestro partido, tenemos que ser capaces de sacarlo adelante. Voy a sacar el mejor once posible, ya habéis visto la convocatoria. ¿Qué el campo es de reducidas dimensiones y puede estar mal? Sí, pero a ellos les conocemos, hemos visto vídeos, y a algunos les conocemos de enfrentarnos con ellos en categorías inferiores. Sabemos que vamos a tener que dar una muy buena versión».