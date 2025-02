Madridistas de patria chica

«Va a ser una sensación muy extraña para mí, pero ni siquiera tengo dividido el corazón. Para el Real Madrid es un partido más, ... pero para el Cacereño será algo histórico, casi irrepetible». Son palabras de José Manuel Tovar, operador telefónico y uno de esos tantos madridistas cacereños que este martes en el Príncipe Felipe dejarán de lado al gigante blanco para apoyar al equipo humilde en esta cita de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Tovar no es abonado del Cacereño, pero sí es un habitual en el estadio de la carretera de Salamanca, especialmente durante las últimas temporadas. «Comencé a ir a los partidos del Cacereño cuando éramos adolescentes, pero luego estuve bastantes años sin ir. En las últimas temporadas sí me ha entrado el gusanillo otra vez, sobre todo porque el club ha renovado un poco su imagen. Al que nunca he dejado de seguir es al Real Madrid y me gusta ir al Santiago Bernabéu siempre que puedo».

Sobre cómo cree que va a reaccionar el estadio Príncipe Felipe en una tierra donde el Real Madrid tiene una gran aceptación social, Tovar espera que el color verdiblanco gane al blanco en el graderío. «Entiendo que a lo mejor viene mucha gente de otros puntos de la región que irá con el Real Madrid, pero no creo que ningún cacereño, por muy madridista que sea, quiera que pierda el equipo de la ciudad. Al final es una oportunidad para que Cáceres gane visibilidad. No me gustaría que el estadio pareciese un pequeño Bernabéu en el caso de que el Real Madrid marcase goles. Tenemos que defender lo nuestro».

Madridista de pro es también Gonzalo Gallego, quien confiesa, entre risas, que de joven siempre soñó con ser algún día presidente del equipo blanco. No obstante, este vigilante de seguridad dejará al margen sus sentimientos más primarios, futbolísticamente hablando, para abrazar el bien común con sus conciudadanos. «Yo estoy 'harto' de ver al Madrid porque siempre que puedo me escapo al Bernabéu a verlo, pero este va a ser un partido más especial para los cacereños que para los madridistas. Es algo que no ha pasado nunca en esta ciudad y creo que todos tenemos la misma ilusión. No es que deje mis colores por un día, porque no los dejo, pero si tuviera que poner a los dos equipos en una balanza para este partido sería a favor del Cacereño. El Madrid no se juega nada, pero para el Cacereño es el partido de su vida, de su historia, y va a ser recordado para el resto de los años pase lo que pase».

Asimismo, Gonzalo Gallego entiende que en esta convocatoria confeccionada por Carlo Ancelotti falten varios de los principales espadas del Real Madrid. «Como madridista, si quiero ver un partido con los galácticos, me voy a uno de Champions al Bernabéu. Esto es un partido de Copa del Rey y entiendo perfectamente que el Madrid venga con algunos de los menos habituales, sobre todo después del Mundial. Esto va a ser un plus para que el Cacereño pueda salir a morder y dé la campanada».

Tanto José Manuel Tovar como Gonzalo Gallego disfrutarán in situ no solo del partido en el estadio Príncipe Felipe, sino también de una larga previa que comenzará varias horas antes en diversos puntos de la capital cacereña. «Yo me he cogido el día en el trabajo», dice este último en un comprensible tono festivo.