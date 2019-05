Barcelona Luis Suárez se perderá la final de Copa Luis Suárez, durante el partido ante el Liverpool en Anfield. / Peter Powell (Efe) El uruguayo sufre un lesión en el menisco interno de la rodilla derecha que le obligará a pasar por el quirófano P. RÍOS BARCELONA Jueves, 9 mayo 2019, 19:58

Pésimas noticias para el Barcelona. Luis Suárez sufre un lesión en el menisco interno de la rodilla derecha que le obligará a pasar este mismo jueves por el quirófano, por lo que se perderá la final de la Copa del Rey que medirá el 25 de mayo al Barcelona con el Valencia en el Benito Villamarín.

«El jugador del primer equipo Luis Suárez tiene una lesión meniscal interna de la rodilla derecha y será sometido hoy a una artroscopia por el doctor Cugat bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. Posteriormente se informará de la evolución de la intervención y del tiempo de baja aproximado», reza el comunicado difundido esta tarde por el Barcelona.

El uruguayo dice adiós a la temporada y peligra también su participación en la Copa América, que se disputará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio.

El delantero del Barcelona llevaba meses arrastrando molestias en la rodilla derecha que le llevaron incluso a ser tratado con células madre para regenerar la articulación. El club y el futbolista buscaban el momento más apropiado para acometer la intervención y finalmente han decidido que sea éste, dos semanas después de que los azulgranas certificasen su vigésimo sexto título de Liga y una vez consumada su eliminación en semifinales de la Liga de Campeones tras el fiasco ante el Liverpool en Anfield.

Pese a ello, la del '9' es una baja sensible para los azulgranas, que pierden a su segundo máximo artillero de la temporada. El charrúa ha marcado 25 tantos esta campaña (21 en la Liga, tres en la Copa del Rey y uno en la Liga de Campeones). Unos registros que sólo supera Leo Messi.

Luis Suárez ya se perdió hace dos campañas la final de la Copa del Rey. En aquella ocasión, una sanción de dos partidos por su expulsión ante el Atlético de Madrid le impidió disputar el duelo que enfrentó al Barcelona con el Alavés en el Vicente Calderón, en el que los azulgranas terminarían proclamándose campeones al imponerse al conjunto babazorro por 3-1 con goles de Messi, Neymar y Paco Alcácer, que tomó el lugar del charrúa en el tridente que dispuso Luis Enrique. Theo Hernández firmó el único tanto del Alavés en aquel partido que despidió la competición oficial en el antiguo estadio del Atlético.

En el alero queda también su presencia en la Copa América, torneo para el que el que había mostrado su deseo de estar en la lista de Óscar Washington Tabárez. «Si tengo salud y estoy bien, sí. Ojalá», dijo el punta en una entrevista concedida el pasado mes de febrero al diario 'Mundo Deportivo'. Por aquellas fechas, creía haber dejado atrás sus problemas en la rodilla. «Desde el parón (de Liga navideño) no he tenido ni el más mínimo dolor», aseguró en declaraciones al diario 'Sport'. «Llevo un mes limpio, sin dolor, cuidándome, trabajando para no tener ese dolor», añadía entonces el delantero del Barça.