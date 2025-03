El Barça sufre ante el Linares para continuar en la Copa

daniel panero Madrid Miércoles, 5 de enero 2022, 00:17 | Actualizado 21:49h. Comenta Compartir

El Barça comienza a disputar este miércoles ante el Linares una Copa del Rey especial. Los campeones de la pasada edición viven tiempos convulsos tras la eliminación en la Champions y la deriva en la Liga, por lo que el torneo del KO supone, más que nunca, una vía directa hacia la redención. Lo fue la pasada campaña de la mano de Ronald Koeman y lo puede ser en la temporada más complicada de la historia reciente de la entidad. Por eso, Xavi Hernández buscará desde el primer partido dejar clara la importancia de la competición y luchar por un título que ya levantó tres veces como jugador.

«La Copa es un objetivo, independientemente de la situación en otras competiciones. La queremos ganar, somos los vigentes campeones y queremos repetirlo». Así se presentó Xavi en la rueda de prensa previa al debut en la Copa. El técnico de Tarrasa sabe que su equipo no está para desechar ninguna opción de pelear por un título y no quiere ni oír hablar de relajación ante el Linares en lo que será «un partido difícil» y frente a un rival «extramotivado». Más aún, si tenemos en cuenta el formato actual a partido único con el que se disputa la competición.

Será un encuentro que pondrá a prueba una vez más el fondo de armario del Barcelona. Los culés llegan en un buen momento después de las notables actuaciones ante el Sevilla antes de finalizar el año y la victoria lograda frente al Mallorca, pero siguen acumulando bajas. Los últimos en sumarse a la lista han sido Ferran Torres y Pedri, que el lunes dieron positivo por coronavirus han dado y que acrecientan una nómina en la que siguen Sergiño Dest, Dembélé, Coutinho, Abde, Gavi y Balde. Además de ellos, no estarán disponibles para Xavi por lesión Braithwaite, Ansu Fati, Memphis Depay y Sergi Roberto, lo que obligará al entrenador azulgrana a volver a formar un once de circunstancias en el que ya estarán Dani Alves, que 'redebutará' en partido oficial como culé, y Jordi Alba, después de haber dado negativo en el último test.

Pese a la diferencia de categoría no será un partido sencillo para el Barcelona. El Linares es un equipo que ha llegado a este momento de la temporada inmerso en una buena dinámica de resultados después de haber conseguido sumar 16 de los últimos 18 puntos en juego en la Primera RFEF. El conjunto que dirige Alberto González ha alcanzado además esta eliminatoria después de eliminar en su feudo al Nàstic de Tarragona y a un equipo de la máxima categoría como es el Alavés, al que se impuso por 2-1. Por ello, Xavi no se fía y pondrá sobre el césped del Estadio Municipal de Linarejos un once de garantías pese a las múltiples ausencias con las que llega al choque. La Copa del Rey nunca ha sido despreciada por los culés y menos aún en tiempos de crisis. Es la Copa de la vida ahora en Linares para un Barça que quiere seguir creciendo y no hay mejor escenario que en su competición fetiche, que ya ha ganado en 31 ocasiones.

El Barça se clasificó para los octavos de final de Copa después de vencer al Linares, pero sufrió y sudó de lo lindo. El equipo que dirige Xavi se impuso en un partido al que salió dormido y en el que solo despertó en la segunda mitad y ya por debajo en el marcador. Los goles de Dembélé y Ferran Jutglà sellaron un pase que durante muchos minutos estuvo en el aire y que puso a los culés al borde de otra hecatombe esta temporada.

Fantasmas. Eso es lo que vio el Barça en la primera parte disputada en el Municipal de Linarejos. Los azulgranas debutaron en Copa levantando el pie del acelerador y pudieron pagarlo caro. El Barcelona fue de inicio un equipo previsible, con poca profundidad y con fragilidad defensiva. La suma de todo eso no podía ser otra que un susto y de los gordos. El Linares se fue viniendo arriba a base de transiciones y en una de ellas Fran Carnicer puso un centro medido a la cabeza de Hugo Díaz, quien libre de marca ante la pasividad blaugrana, iba a dar la gran sorpresa hasta ese momento. Los culés estaban por debajo y el Municipal de Linarejos se pellizcaba para asegurarse de que no estaba en un sueño. Los suyos no sufrían, mandaban en el marcador y se iban a comer el bocata del descanso ganando al Barça.

Tras la reanudación Xavi movió fichas con la entrada de pesos pesados como Gerard Piqué, Frenkie de Jong y Ousmane Dembélé, que iba a dinamitar el choque. El galo es un verso suelto, un jugador anárquico que se salé del corsé y que necesita poco para sorprender a sus rivales. Salió, encaró e hizo algo fuera de guion como disparar desde fuera del área. Razak no estuvo fino en el golpeo del '7' y el balón fue a parar a las redes. El Barça estaba de buenas a primeras en el partido gracias a una improvisación de Dembélé.

Linares Razak, Perejón, Guerrero, Josema, Barbosa, Sanchidrián (Luna, min. 88), Rodri, Meléndez (Carracedo, min. 56), Carnicer (Marín, min. 56), Copete y Hugo Díaz (Etxaniz, min. 70; Castillo Ortega, min. 88). 1 - 2 Barcelona Neto, Mingueza, Eric García, Araujo (Piqué, min. 46), Jordi Alba, Dani Alves, Busquets, Riqui Puig (Frenkie de Jong, min. 46; Álvaro Sanz, min.74), Nico, Ilias (Dembélé, min. 46) y Jutglà. Goles: 1-0: min. 19, Hugo Díaz. 1-1: min. 63, Dembélé. 1-2: min. 69, Jutglà.

Árbitro: Cuadra Fernández (Balear). Amonestó a Guerrero y Frenkie de Jong.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Estadio Municipal de Linarejos ante 10.000 espectadores.

El gol dio tranquilidad a un Barcelona atenazado ante la posibilidad de caer ante un rival de menor categoría. Frenkie de Jong, Busquets y Nico se soltaron y pasaron a tener el control ante un Linares que no renunciaba a nada y que se sentía capaz de inquietar la portería de Neto. Los andaluces generaron un gol que fue anulado por fuera de juego, y el Linares se iba a ver anestesiado en la siguiente jugada. Ferran Jutglà, muy activo durante todo el choque, dribló desde el perfil izquierdo y se sacó un zapatazo al palo largo inapelable para Razak. Su gol certificó un triunfo culé sin brillo y el Barça evitó un nuevo varapalo.