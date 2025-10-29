El Leganés sofoca el empuje del Azuaga

El Azuaga, de Tercera División, firmó una noche para el recuerdo pese a caer por 1-4 ante el Leganés de Segunda División, pues estuvo ... 38 minutos con ventaja en el marcador. Los rojiblancos se adelantaron con un gol de Zaka y aguantaron de tú a tú durante buena parte del encuentro a un rival tres categorías superior. El empuje de la afición, el coraje de los jugadores y la entrega en cada balón hicieron del Municipal un hervidero de orgullo. En la segunda parte, con el desgaste físico acumulado, los pepineros lograron sentenciar el marcador. Desde el pitido inicial, el Leganés quiso imponer su jerarquía, pero se topó con un Azuaga ordenado y sin complejos.

Los pepineros tuvieron las primeras llegadas aunque Jaime Durán respondió con seguridad bajo palos. Y cuando el partido apenas arrancaba, el Municipal estalló: en el minuto 6, Antonio Márquez colgó una falta precisa desde la derecha y Zaka apareció en el área para cabecear el 1-0. El rugido de la grada se escuchó en todo el pueblo. El Leganés buscó responder pero el conjunto rojiblanco mostró una defensa sólida y bien replegada. Jaime Durán sostuvo el resultado con una mano espectacular ante un disparo de Melero. Pero cuando el descanso se acercaba, el Leganés encontró el empate. Millán se filtró entre líneas y batió por arriba al meta rojiblanco para el 1-1. Antes del descanso, Vera rozó el gol mediante un lanzamiento de falta que se estrelló en el larguero.

Azuaga: Jaime Durán; Juanpe, Ale Limón, Zaka, Alcaraz (Emilio, min. 82); Antonio Márquez, Konaté (Alvarito, min. 82), Parada (Jesús Marín, min. 64); Piochi (Alcántara, min. 82), Vera y Luis Prieto (Peredo, min. 64). 1 - 4 Leganés: San Román; Pauwels (El Haddadi, min. 69), Marvel, Gueye, Figueredo; Melero, Guirao (Diawara, min. 69), Andrés Campos (Jorge Sáenz, min. 58); Óscar Plano (Miguel, min. 46), Millán (Siame, min. 69) y Roberto López. Goles: 1-0: Zaka, min. 6. 1-1: Millán, min. 44. 1-2: Miguel, min. 56. 1-3: Roberto López, min. 78. 1-4: Melero, min. 88.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité castellanomanchego). Enseñó tarjeta amarilla al visitante Figueredo y a los locales Jesús Marín y Konaté.

Incidencias: Municipal de Azuaga. 1.300 espectadores.

Con esa emoción contenida se llegó al final de la primera parte con un Azuaga demostrando carácter, orden y coraje. El segundo tiempo empezó con un Leganés más intenso. Avisó con un tanto no concedido antes de que, en el minuto 56, Miguel culminara, en una jugada por banda derecha, de zurdazo cruzado que puso el 1-2. El Azuaga no bajó los brazos y reaccionó con cambios, empujando por las bandas y reclamando una posible mano dentro del área que el árbitro no señaló.

En el minuto 78, una contra del Leganés terminó con el 1-3 de Roberto López, y ya en el 88, Melero cerró el marcador con el 1-4 definitivo. Pese a la diferencia final, el Azuaga peleó hasta el último segundo, arropado por una afición que no dejó de cantar. El fútbol fue justo con el grande, pero la noche fue del Azuaga, de su gente y de un equipo que recordó a todos por qué el Municipal es una fortaleza donde nunca se rinde nadie.