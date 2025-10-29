HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Acción del duelo copero entre el Azuaga y el Leganés. CD Leganés
Copa del Rey

El Leganés sofoca el empuje del Azuaga

Los rojiblancos se pusieron por delante, pero los madrileños respondieron con cuatro goles para sentenciar el pase

Beatriz Morillo

Azuaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:58

Comenta

El Azuaga, de Tercera División, firmó una noche para el recuerdo pese a caer por 1-4 ante el Leganés de Segunda División, pues estuvo ... 38 minutos con ventaja en el marcador. Los rojiblancos se adelantaron con un gol de Zaka y aguantaron de tú a tú durante buena parte del encuentro a un rival tres categorías superior. El empuje de la afición, el coraje de los jugadores y la entrega en cada balón hicieron del Municipal un hervidero de orgullo. En la segunda parte, con el desgaste físico acumulado, los pepineros lograron sentenciar el marcador. Desde el pitido inicial, el Leganés quiso imponer su jerarquía, pero se topó con un Azuaga ordenado y sin complejos.

El Leganés sofoca el empuje del Azuaga