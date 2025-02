El Barça se asoma al abismo copero

DANIEL PANERO MADRID Miércoles, 4 de enero 2023, 01:35 | Actualizado 23:52h. Comenta Compartir

El Barcelona comienza este miércoles su andadura en la Copa del Rey y lo hace con muchas esperanzas puestas en la competición. El adiós prematuro a la Liga de Campeones y la dura pugna con el Real Madrid en la Liga hacen que el torneo del KO pueda ser, quién sabe, una tabla de salvación como tantas otras veces. El primer paso para aumentar la leyenda del rey de copas es vencer a un Intercity que llega a la cita con muy poco que perder y mucho que ganar.

«Nos han ganado por intensidad», afirmó en varias ocasiones Xavi la pasada temporada después de caer en Copa del Rey ante el Athletic. Aquel error no volverá a pasar, se juró una y otra vez el técnico de Tarrasa tras la eliminación. Y es este miércoles cuando luchará una vez más contra ese enemigo silencioso, el de la relajación. No en vano, el Barça se juega su futuro en Copa ante un rival netamente inferior, un equipo que no debería crear complicaciones a los culés salvo si todo sale como sueña. Por eso, Xavi formará con un once de garantías en el que aparecerán jugadores de primera fila como Araujo, Koundé, Jordi Alba, Busquets o Ferran Torres con el objetivo de que no haya sustos.

Será una prueba para aquellos que están a las puertas de la titularidad como Bellerín o Ferran Torres y será también una oportunidad para otros menos habituales como Kessié o Memphis, jugadores que deben derribar la puerta para ganarse un sitio en los planes de Xavi. El encuentro es importante para el Barcelona, que no puede desechar la Copa tras el adiós en Champions y que sabe que una derrota podría abrir una nueva crisis después de cerrar el año con pinchazo ante el Espanyol.

Un rival con orgullo

El Intercity es el Doctor Jekyll y Míster Hyde. Los pupilos de Gustavo Siviero han conseguido pasar dos rondas ante Cirbonero (0-1) y Mirandés (2-0) sin encajar un solo gol, pero en la Primera RFEF están acusando el cambio de categoría después de ascender el pasado año. Son decimosextos, en puestos de descenso, con cinco victorias, cuatro empates y ocho derrotas, un bagaje que en este momento es insuficiente para mantener la categoría, pero que no está pesando en un torneo del KO en el que quieren seguir dando sorpresas.

El Barça sudó tinta china para eliminar al Intercity. El conjunto que dirige Xavi se impuso por 3-4 en un partido en el que tuvo que esperar a la prórroga para terminar con la inquebrantable fe de su rival, capaz de levantarse hasta en tres ocasiones. Los goles de Araujo, Dembélé, Raphinha y Ansu Fati, que rescató al Barcelona en el tiempo suplementario, neutralizaron el 'hat-trick' de Soldevila y valen un pase a octavos de la Copa del Rey, pero no tapan las dudas culés tras el Mundial.

Sin una pizca de relajación. Así salió el Barça a jugar el partido contra el Intercity. Xavi avisó que «son partidos muy difíciles de jugar» y repitió ese discurso con un once en el que se pudieron ver teóricos titulares como Koundé, Araujo, Jordi Alba, Busquets o Dembélé. Si los nombres intimidaban, más lo iba a hacer la actitud del equipo. El Barça apostó por la presión en campo contrario y en apenas cuatro minutos dio frutos después de que Araujo ganara una pugna en un saque de esquina y abriera la lata nada más salir del vestuario.

El gol tempranero no varió la idea del Intercity. Gustavo Siviero puso en liza cinco defensas y un bloque bajo con el que aguantar las embestidas y fiar todo al contragolpe. Esa idea tenía su fundamento en la velocidad de Aarón, que puso contra las cuerdas a los azulgranas en una emboscada en la que dejó atrás a Koundé, dribló a Iñaki Peña y solo Araujo fue capaz de evitar la diana bajo palos. Fue un aviso a navegantes y la mejor ocasión de los locales en una primera mitad en la que los de Xavi fueron de más a menos pero en la que todavía pudieron hacer más daño gracias a la inspiración de Pablo Torre, muy activo, y a la velocidad de Dembélé.

Intercity Gaizka Campos, G. Jaime (Nsue, min. 82), Vadik, Álvaro (Angong, min. 94), Rafa Gálvez (Cristian Herrera, min. 46), Cristo, Bellotti (Undabarrena, min. 82), Miguel Marí, Aarón Piñán (Xemi, min. 68), Soldevila y Pol Roigé (Koffi, min. 65). 3 - 4 Barcelona Iñaki Peña, Bellerín (Marcos Alonso, min. 83), Araujo (Eric García, min. 60), Koundé, Jordi Alba, Busquets, Kessié, Pablo Torre (Gavi, min. 60), Dembélé (Balde, min. 105), Memphis (Ansu Fati, min. 75) y Ferran Torres (Raphinha, min. 64). Goles: 0-1: min. 4, Araujo. 1-1: min. 59, Soldevila. 1-2: min. 67, Dembélé. 2-2: min. 74, Soldevila. 2-3: min. 77, Raphinha. 3-3: min. 86, Soldevila. 3-4: min. 104, Ansu Fati.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño). Amonestó a Pablo Torre.

Incidencias: Partido disputado en el estadio José Rico Pérez, ante 25.000 espectadores.

Todo cambió tras la reanudación. Siviero varió el dibujo dando entrada a Herrera, un delantero, por Gálvez, un central, y esa modificación hizo que el partido fuese otro. El Barça tenía el balón pero cada transición local era un auténtico quebradero de cabeza. Dembélé pudo atajar el problema pero no acertó ante Gaizka Campos y el Intercity se creció hasta el punto de sacar el mechero y encender la pirotecnia en un correcalles que ya no se iba a detener hasta el minuto 90. Soldevila empató en una jugada a balón parado gracias a un balón suelto en el área y el Rico Pérez se preparó para ver un partido de tenis.

El Intercity adelantó filas y el Barça activó el toque de corneta con la entrada de Eric García, Gavi y Raphinha, pero la llave la seguía teniendo Dembélé. El galo fue el mejor y puso el 1-2 con una vaselina inapelable en un mano a mano ante Gaizka Campos. El Intercity se levantó con un cabezazo de Soldevila tras un centro medido de Romero y de nuevo Raphinha puso por delante a los azulgranas por tercera vez en el partido tras un envío de Jordi Alba. Ni siquiera en esa ocasión flaqueó la fe de los alicantinos, que buscaron y buscaron hasta que Marcos Alonso erró en una salida de balón y posibilitó que Soldevila firmara su particular hat-trick ante la salida de Iñaki Peña y llevara el partido a la prórroga.

El Barça se asomaba al abismo copero y lo hacía sin Pedri ni Lewandowski, fuera de la convocatoria por decisión técnica. El problema lo debían solucionar los allí presentes y el que alzó la voz en esta ocasión fue Ansu Fati, que elevó sus prestaciones en la prórroga. El 10 se hizo omnipresente en la parcela ofensiva y firmó el cuarto tras una jugada colectiva que desvió un zaguero. Fue la puntilla para el Intercity, que en esta ocasión ya no pudo sobreponerse por cuarta vez y dijo adiós a un encuentro en el que hizo sudar de lo lindo al Barcelona.