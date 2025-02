Fran Miranda: «Tengo muchísimas ganas de volver a jugar en el Nuevo Vivero»

Si hay alguien para quien la eliminatoria entre el Badajoz y el Alcoyano tiene un brillo aún más especial ese es Fran Miranda. El pacense y exjugador blanquinegro recibió la noticia del cruce con sorpresa al mismo tiempo que ilusionado. «Me escribió mi familia por ... whastapp porque estaba estudiando. Fue una sorpresa porque no te esperas ni pensaba que te pudiera tocar el Badajoz, pero estoy muy contento de jugar en el Nuevo Vivero, visitar Badajoz y estar con mi familia y amigos».

Fran Miranda regresa a casa 17 años después como buque insignia del Alcoyano. «Badajoz es un sitio muy importante para mí, aunque es una pena que en esta eliminatoria los intereses sean contrarios. Siempre estoy pendiente del Badajoz y de que le vaya bien, pero el martes tengo que mirar por el Alcoyano».

Después de casi dos décadas siguiendo al Badajoz en la distancia lo que sí agradece de este emparejamiento es la oportunidad de pisar de nuevo el césped del estadio pacense. «Tengo muchísimas ganas de volver a jugar en el Nuevo Vivero. Es otro estadio completamente diferente, estuve viendo al Badajoz en el playoff y ha quedado un estadio de otra categoría». Aquella noche para olvidar ante el Amorebieta, Fran Miranda estaba en la grada como un blanquinegro más. «Fue un palo durísimo. Estuve en Preferencia con mi familia viendo jugar al Badajoz y a César (Morgado), que es mi cuñado. El fútbol fue muy cruel con el Badajoz, después de una temporada muy buena, siendo el mejor equipo de la categoría, en su campo, era como un sueño. Todo era muy bonito y parecía perfecto para subir, fue una pena, pero el fútbol tiene estas cosas». Un sueño que Fran Miranda pudo cumplir en 2011 con el Alcoyano. Su llegada a Alcoi fue una bendición que culminó con el ascenso a Segunda y una siguiente temporada inolvidable. «Tuve la suerte de firmar por el Alcoyano, esa temporada se dio superbien, jugué muchos minutos y ascendimos a Segunda. En Segunda jugué 31 partidos con 21 años. Hicimos una buena campaña, pero cuando bajas no es un buen año».

Este martes no habrá duelo familiar tras la salida de César Morgado este verano, aunque ya se cruzó con el hermano de su pareja Marta en la tercera jornada de liga y firmaron tablas. «César es más que mi cuñado y hablo con él todos los días. Tienen una buena plantilla y ahora con Munitis seguro que van a estar arriba».

Sobre la situación actual del Badajoz se deshace en elogios hacia la hinchada pacense. «Me gusta que la afición esté tan enganchada al equipo y tirando del carro siempre, sobre todo en estos momentos tan complicados. Soy un blanquinegro más desde lejos», apunta.

El jugador pacense tiene claro a quien pasar la presión de la eliminatoria. «El Badajoz, por objetivos, presupuesto y factor campo es el favorito, pero nosotros vamos a intentar ponerles las cosas difíciles».

Fran Miranda debutó en el Badajoz con 18 años en Moraleja de la mano de Vicente Colín como líder de aquella quinta de 'yogurines' junto a Chamorro, Sota o Jesús García. «Era juvenil. Hicimos muy buena temporada en el División de Honor. Colín me dio la oportunidad de debutar con el Badajoz y metí dos goles. En el segundo partido jugué en el Nuevo Vivero ante el Díter. Estoy muy agradecido al club de mi ciudad por la oportunidad, eso me ayudó a ser un futbolista de Segunda B».

De la plantilla del Badajoz guarda muy buena relación con Pardo. «Coincidí con Pardo en el Extremadura, pero esta semana no hemos hablado. Estamos centrados en el partido del Cornellà y ellos en el suyo del sábado y el martes queda lejos. Aún no he pensado en la eliminatoria contra el Badajoz, pero ya hablaré con la gente de allí cuando pase estas jornada», comentaba el pasado jueves. Y también mantiene una estrecha amistad con uno de los responsables de La Academia. «Uno de mis mejores amigos es Álex Herrera, hablamos todos los días, aunque no juega en el equipo forma parte del club y ya hablaremos del partido».

Fran Miranda reconoce que este verano pudo recalar en el Badajoz. «Hubo contactos. Me llamó el director deportivo Dupi con el que tengo una buena relación de mi etapa en el Melilla. Pero solo fue una toma de contacto, no hubo más. El Alcoyano apostó por mí, es un club donde me siento querido y en el que he jugado más partidos con 120. Es mi tercera etapa aquí y es el club donde más valorado me he sentido, siempre en lo bueno y en lo malo. Estoy muy agradecido por el trato recibido. No es fácil encontrar algo así». Y cuestionado por si se ve jugando en el Badajoz antes de su retirada, asume que ya le queda poco tiempo, aunque no sabe lo que le deparará el destino. «Me queda otra temporada en el Alcoyano y ya con 33 años no sé lo que aguantará el cuerpo. Ahora me encuentro fuerte».

De familia muy blanquinegra, su padre Paco Miranda fue jugador y entrenador del Badajoz y su suegro Sergi Morgado también jugador y director deportivo blanquinegro, asume que este martes tendrán el corazón dividido. «Mi padre supongo que irá conmigo, aunque el Badajoz es su equipo y lo sigue mucho. Siempre me apoya y está atento a mis partidos. Disfruta mucho con el fútbol y con el Badajoz. Está contento de verme volver a casa».