El Extremadura-Sevilla de Copa del Rey se jugará el 4 de diciembre a las 21.00 horas

El duelo frente al Sevilla de la segunda ronda de Copa del Rey se celebrará en el estadio Francisco de la Hera el jueves 4 de diciembre a las 21.00 horas. De esta manera, el encuentro ante el conjunto hispalense se disputará en la misma franja horaria que el encuentro frente a Las Palmas en la primera ronda del torneo del KO.

Además, la entidad también publicó a través de sus redes sociales los precios de las entradas. Los abonados del Extremadura pagarán 25 euros en tribuna, 20 euros en preferencia y 15 euros en los fondos. Por su parte, los niños con carné infantil deberán pagar 20, 15 y 10 euros, respectivamente, para esas mismas zonas. La reserva de asientos para los socios estará disponible hasta el 21 de noviembre, por lo que una vez pase esa fecha podrán adquirir las localidades con el descuento correspondiente de abonados, pero no tendrán asegurado el lugar que ocupan durante la temporada.

Por otro lado, los no abonados que quieran presenciar el encuentro pagarán 50 euros en tribuna, 40 en preferencia y 30 en fondo norte. Asimismo, el Extremadura aclara que el fondo sur estará reservado para la afición del Sevilla FC y el precio de esas localidades para la hinchada visitante es de 30 euros.

Se pondrán a la venta tanto de manera presencial como ‘online’ a partir del 17 de noviembre y hasta el mismo día del partido. En la entidad almendralejense esperan que se alcance la mejor entrada de la temporada y también la máxima afluencia de público en un partido del CD Extremadura en el Francisco de la Hera.