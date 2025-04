El Extremadura se lleva el premio de la Copa del Rey

El punto de la pena máxima fue el lugar más feliz para el Extremadura ante el Cieza. Desde ahí, desde los once metros, el cuadro ... de Almendralejo consiguió la hazaña de clasificarse a la Copa del Rey y ya espera en el Francisco de la Hera a un equipo de Primera División. Los azulgranas tuvieron que remar a contracorriente desde los primeros compases del choque, pero acabaron con una sonrisa de oreja a oreja y con la afición disfrutando de uno de los momentos históricos en el corto trayecto del CD Extremadura.

Además del pase a la Copa del Rey, el Extremadura consiguió el pase a las semifinales de Copa Federación, con el consiguiente premio económico. El sortero de Copa del Rey determinará quién es el rival del Extremadura, que saldrá de los equipos de Primera División sin contar con los participantes en la Supercopa de España.

No se había cumplido aún el cuarto de hora de choque y las noticias no podían ser peores en el Extremadura. Entre Samu Hurtado y Robador no se entendieron del todo en un balón atrás, y la fe de Florian lo aprovechó. El delantero presionó y el despeje de Robador le golpeó para que el cuero le quedase en los pies a Parada. El interior aprovechó el regalo de su compañero para regatear al portero y superar a Pardo por arriba para marcar el gol que ponía a los suyos por delante.

Las desgracias no llegan solas y unos minutos después Pardo, uno de los jerarcas del equipo, se tuvo que retirar lesionado. Por si fuera poco, Leandro falló un mano a mano con dos compañeros, también solos, a los lados en la que fue la oportunidad más clara para los locales. No se habían cumplido ni 20 minutos y el Extremadura tenía que reponerse a todas estas situaciones.

CD Extremadura Robador; Samu Hurtado, Carlos (Manu Alcázar, min. 46), Pardo (Murillo, min. 17), Tala, Diego Díaz (Fran Rosales, min. 76) (Espinar, min. 106); Miguel Núñez, Moussa; Callejón, Leandro (Rubén Cabeza, min. 106) y Javi Bernal (Marco Manchón, min. 76). 1 (4) - 1 (1) Cieza Simón Ballester; Choche, Edu Luna, Dani Pérez (Nico, min. 102), Chema (Sergio, min. 74); Cifu (Fran Garnés, min. 59), Parada, Javi López (Higgins, min. 90); Luismi (Samu, min. 74), Botía y Florian (Ibrahima, min. 102). Goles: 0-1: Parada, min. 13. 1-1: Javi Bernal, min. 47.

Penaltis: 1-0: Gol de Marco Manchón. 1-0: Falló Edu Luna. 2-0: Gol de Rubén Cabeza. 2-1: Gol de Sergio. 3-1: Gol de Tala. 3-1: Falló Botía. 4-1: Gol de Moussa.

Árbitro: Sáez Vital. Amonestó con amarilla a los locales Leandro (66) y Murillo (103); y a los visitantes Luismi (66) y Parada (68).

Incidencias: Partido de cuartos de final de la fase nacional de Copa Federación en el Estadio Francisco de la Hera. Unos 3.700 espectadores en las gradas.

Lo intentaron los locales, pero el Cieza era un equipo más que peligroso cuando encontraba a Florian de espaldas y podía combinar con sus compañeros de la segunda línea de ataque. Así llegó una nueva ocasión para los visitantes, que no aprovecharon porque Luismi no llegó al remate por centímetros. Contestó el Extremadura con un buen movimiento de Bernal, pero su disparó, escorado, se marchó fuera por poco.

El descansó llegó con la sensación de que el Extremadura podía haber empatado el partido, pero que el Cieza tenía controlado el choque e incluso pudo haber ampliado la ventaja. El duelo estaba a la altura de las expectativas y de lo que se jugaban ambos conjuntos, tanto deportiva como económicamente.

Todo lo mal que empezó la primera mitad para el Extremadura, empezó de bien la segunda. NI tres minutos marcaba el reloj cuando Javi Bernal se inventó un golazo. El delantero recibió en la frontal, con el cuerpo rompió al defensa y a la media vuelta incrustó el esférico en la escuadra de la portería del Cieza. Un gol para enmarcar y para creer en la clasificación.

La clasificación para la Copa del Rey estaba en el alambre para ambos conjuntos y eso se notaba sobre el terreno de juego. Los equipos intentaban minimizar al máximo los errores defensivos, y estaban demasiado encorsetados en ataque. Cualquier error podía ser fatal, por lo que la concentración era máxima. Quizá la calidad de algunos jugadores era la que tenía que desenmarañar el encuentro.

Ambos equipos hicieron cambios a un cuarto de hora del final y sin duda le sentaron mejor al Cieza. Los últimos minutos fueron para los visitantes, pero la ocasión, la oportunidad con mayúscula, fue para el Extremadura. Y por partida doble. Leandro aprovechó un centro lateral, pero su remate se fue al poste, y en el rechace Fran Rosales disparó directamente fuera desde dentro del área. Ahí estuvo la clasificación del Extremadura, que por segunda eliminatoria consecutiva se iba a la prórroga.

En la primera parte de la prórroga no pasó prácticamente nada sobre el terreno de juego. El Cieza metió piernas frescas para intentar tener más presencia cerca de la portería de Robador, pero ni aún así. La gasolina de los contrincantes estaba en la reserva y, quizá por no arriesgar demasiado, los penaltis se vislumbraban cada vez más nítidos en el horizonte.

Los últimos 15 minutos del alargue se agitaron un poco más con la entrada de Rubén Cabeza y Espinar por parte del Extremadura. El primero tuvo un chance de marcar desde dentro del área, pero el disparo fue taponado por la defensa del Cieza. Los visitantes no quisieron ser menos y en un centro que se envenenó pudo cerrar la eliminatoria, pero el golpeo de Samu se estrelló en el larguero.

Así se llegó a la lotería de los penaltis, que esta vez sonrió al Extremadura. Marco Manchón, Rubén Cabeza, Tala y Moussa no le dieron opción alguna a Simón Ballester y el pase a la Copa del Rey se quedó en Almendralejo. Un premio en esta Copa Federación en forma de equipo de Primera División en el Francisco de la Hera.