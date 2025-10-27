El Extremadura, a disfrutar en la grada y a sufrir en el césped

Raúl Peña Almendralejo Lunes, 27 de octubre 2025, 20:11 | Actualizado 20:26h. Comenta Compartir

La Copa del Rey vuelve al Francisco de la Hera una temporada después para ser saboreada y disfrutada por los aficionados del Extremadura. Si la campaña pasada fue el Girona el que visitó a los azulgranas, ahora es el turno de Las Palmas, equipo de Segunda División recién descendido de Primera y que lucha por ascender de nuevo a la máxima categoría del fútbol español.

Para el Extremadura va a ser un partido para disfrutar en la grada mientras se sufre en el terreno de juego. El equipo de Almendralejo no quiere ser un 'sparring', sino que quiere intentar competir hasta donde le lleguen las fuerzas y poder plantarle cara a Las Palmas. Por eso, mientras la afición se deleitará con un choque ante un rival que juega dos categorías por encima, en el verde los jugadores tendrán que dar el máximo en cada acción para poder tener opciones de eliminar a Las Palmas.

«Para disfrutar es si lo ganamos, pero es un partido de competición de alto nivel y de alto riesgo donde tenemos que trabajar, sufrir y derrochar toda la energía», destacó Cisqui durante la rueda de prensa previa al choque. Es decir, que el Extremadura quiere que el encuentro copero sea una fiesta, pero sobre todo que tras el pitido final el club tenga motivos para celebrar.

CD Extremadura: Cristian; Samu Hurtado, Ángel Cano, Carlos Cordero, Tala; Robe Moreno o Marco, Zarfino, Diego, Barace; Callejón y Frodo. - Las Palmas: Caro; Iñaki, Barcia, Herzog, Clemente; Cedeño, Kirian, Manu Fuster, Cardona, Pejiño y Jaime Mata. Árbitro: Manuel Jesús Orellana (andaluz).

Estadio y hora: Francisco de la Hera, 21.00.

Es de esas citas que ningún futbolista se quiere perder, Cisqui no ha decidido aún el equipo inicial, aunque los que no estarán seguro son Fran Rosales y Álvaro Barrero por lesión y el portero Robador por sanción. Así, el único que jugará seguro es Cristian, portero que debutó ante el Xerez Deportivo este fin de semana. «Tengo 22 futbolistas para hacer dos equipos y no hemos presentado todavía el equipo que va a salir porque eso también es motivante para los jugadores», señaló el entrenador del Extremadura.

La vuelta a casa de Iñaki González

Por su parte, Las Palmas llega con varias ausencias importantes en el equipo, aunque sacará un once con la calidad suficiente para poder doblegar al Extremadura. Jugadores como Jesé Rodríguez, Jonathan Viera, Sandro Ramírez, Rocoba o Mika Mármol no estarán en Almendralejo para el partido. No se lo perderá Iñaki González, excanterano azulgrana precisamente formado bajo la tutela de Cisqui y natural de la vecina Fuente del Maestre desde donde se desplazarán cientos de sus paisanos para arroparle en las gradas del Francisco de la Hera.

Pese a la diferencia de categoría, el entrenador de Las Palmas, Luis García, no se fía del Extremadura y avisa de que el partido será complicado. «Es un rival que va líder en su categoría y tenemos que respetar muchísimo la competición. Tendremos que hacer un gran partido porque seguramente nos lo van a poner muy difícil», admitió el técnico del cuadro canario.