El Extremadura, a alargar el sueño copero

El partido del año para el Extremadura y Almendralejo ya está aquí. Desde que el bombo determinó que el cuadro azulgrana se iba a enfrentar ... al Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey todo ha girado en torno a este choque. Los aficionados esperaban ansiosos que llegase este día y toda la ciudad está preparada para disfrutar de un partido que quedará en el recuerdo del balompié almendralejense durante mucho tiempo.

Aunque el Extremadura pueda tener momentos más importantes durante la temporada, como un hipotético partido de ascenso de categoría, este va a ser el choque más relevante del año. Todo un histórico del fútbol español como el Sevilla visita Almendralejo y el club va a salir reforzado sí o sí de este encuentro. Si el resultado no es positivo y queda eliminado, al menos quedará la inyección económica, que va a ser importante para afrontar el resto de la campaña.

El conjunto hispalense parte claramente como favorito en la contienda, pero en el Extremadura no quieren afrontar la cita como un convidado de piedra e irán a competir por el pase de ronda. El entrenador azulgrana, Cisqui, mostró total respaldo a su plantilla en la previa, «tengo una confianza tremenda en todos ellos. En nuestra propuesta y en que sean valientes y atrevidos. Además, lo palpo en sus ojos y va a ser un partido atractivo. Vamos a ir desde el primer minuto a ganar», señaló el técnico.

Extremadura: Robador; Samu Hurtado, Rober Correa, Ángel Cano, Tala; Luis Nicolás, Zarfino, Diego, Barace; Callejón y Maikel. - Sevilla: Nyland; Juanlu, Ramón, Kike Salas, Oso; Gudelj, Manu Bueno; Alexis Sánchez, Peque, Alfon e Isaac Romero. Árbitro: Javier Alberola (castellanomanchego).

Estadio y hora: Francisco de la Hera, 21.00 horas.

Uno de los capitanes, Gio Zarfino, también dejó claro no van a especular y que desde la puesta en escena se verá a un plantel sin complejos, ya que cree que la afición se merece que los jugadores lo den todo. «Ellos son el Sevilla, pero nosotros el Extremadura. Jugamos en casa, con nuestra gente y once contra once dentro de la cancha. Con el máximo respeto y la máxima humildad de siempre, pero estamos en casa con nuestra gente y queremos representarlos de la mejor manera», destacó Zarfino.

Tres bajas azulgranas

Cisqui va a tener tres bajas seguras para el partido. Álvaro Barrero, Carlos Cordero y Frodo se perderán el duelo de este jueves. Aun así, está convencido de las cualidades de sus futbolistas y sacará un 'once' inicial muy competitivo y con jugadores contrastados como el propio Zarfino, Rober Correa, Callejón o Diego Díaz.

Por su parte, el Sevilla llega al Francisco de la Hera herido tras perder el derbi ante el Real Betis la pasada semana. Los sevillistas rotarán el equipo inicial con respecto al anterior partido de liga, pero algún jugador titular estará de inicio ante el Extremadura. Matías Almeyda, entrenador del bloque de Nervión, tendrá las ausencias confirmadas de Nianzou, Marcao, Suazo, Vargas o Januzaj, además de los jugadores a los que dará descanso pensando en el próximo partido de liga. Los que sí estarán en Almendralejo serán Nyland en la portería, Isaac Romero, expulsado en el derbi y que no podrá jugar ante el Valencia el fin de semana, o Alexis Sánchez.

Almeyda espera que su equipo encare la eliminatoria copera como un partido a vida o muerte y deje atrás la derrota en el derbi. El Sevilla no quiere tropezar ante el Extremadura y aumentar la crisis abierta tras el partido ante los verdiblancos. «Jugamos una final, porque esto son finales. El chip se cambia automáticamente y analizamos al rival», explicó en la previa el entrenador del Sevilla.