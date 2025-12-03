HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Núñez celebra el pase ante Las Palmas en la primera ronda de la Copa del Rey. CD Extremadura

Copa del Rey

El Extremadura, a alargar el sueño copero

Los azulgranas buscan dar la sorpresa en un Francisco de la Hera lleno frente al Sevilla, que llega alicaído tras caer frente al Betis en el derbi

Raúl Peña

Almendralejo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:08

Comenta

El partido del año para el Extremadura y Almendralejo ya está aquí. Desde que el bombo determinó que el cuadro azulgrana se iba a enfrentar ... al Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey todo ha girado en torno a este choque. Los aficionados esperaban ansiosos que llegase este día y toda la ciudad está preparada para disfrutar de un partido que quedará en el recuerdo del balompié almendralejense durante mucho tiempo.

