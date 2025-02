Digno adiós del Cacereño

Como un sueño a medio soñar. Así fue el partido que el Cacereño perdió este miércoles en el Príncipe Felipe frente a la Ponferradina (1-2) en la primera ronda de la Copa del Rey. Competición de la que el decano del fútbol extremeño queda ... apeado a las primeras de cambio frente a un rival dos categorías superior. Si bien el equipo de Julio Cobos ofreció una digna imagen, por momentos y especialmente en la segunda mitad gracias a los cambios, lo cierto es que la escuadra leonesa se marchó del coliseo verde con una justa victoria, a tenor de lo evidenciado por unos y otros.

Si bien el técnico visitante, Jon Pérez Bolo, había dejado claro en la previa del encuentro que su equipo saldría a escena con un once inicial plagado de jugadores no habituales en liga, el entrenador del Cacereño, Julio Cobos, también quiso dar de inicio oportunidad a aquellos futbolistas que están gozando de menos protagonismo durante la temporada, como es el caso del delantero Mosquera o del portero Fran. En la puesta en escena de los verdes no hubo ni rastro de creativos como Yael o Jorge Barba, lo que de inicio impacientó a la parroquia local una vez se conoció la confección de la alineación en los instantes previos a la disputa del partido.

Nada más comenzar el encuentro, los visitantes lo intentaron por mediación de Edu Espiau, cuya diablura en zona de peligro no encontró acompañante. De esta forma avisó una Ponferradina que desde los primeros compases quiso adueñarse del juego ante un Cacereño que evidenció en este tramo cierto complejo de inferioridad.

Cacereño Fran, Aguado (Carlos Fernández, min. 87), Gayoso, Marvin, Kamal, Rubén, Bermu (Jorge Barba, min. 19), Teto (Espinosa, min. 63), Solano, Hernáiz (José Ramón, min. 46) y Mosquera (Yael, min. 46). 1 - 2 Ponferradina Sergi Puig, Iván, Amo, Antón (Medina, min. 74), Cristian (Erik, min. 87), Pujol, Castellano, Edu Espiau (Romera, min. 67), Crespo, Salazar (Adot, min. 87) y Salveiro (Naranjo, min. 74). Goles: 0-1: Salazar, min. 67. 1-1: Jorge Barba, min. 75. 1-2: Medina, min. 86.

Árbitro: Quintero González. Comité andaluz. Amonestó al local Marvin.

Incidencias: 1.724 espectadores en el Príncipe Felipe, según la cifra oficial. Una decena de ellos, llegados desde Ponferrada.

No obstante, Luis Hernáiz intentó en el minuto 23 meter el miedo en el cuerpo al cuadro leonés con un disparo lejano que resultó fallido por la intervención del meta Sergi Puig. Algo que espoleó, al menos, en parte, al graderío local.

A la media hora de juego el propio Edu Espiau lo tuvo todo a favor para haber batido a Fran en un mano a mano, pero su disparo salió desviado por encima de la meta local. En una nueva buena oportunidad para los visitantes, Crespo, en el 34, a punto estuvo de imponer la lógica, pero su disparo cruzado salió desviado por poco.

En línea de tres cuartos, las individualidades de los visitantes marcaban diferencias, aunque los de Jon Pérez Bolo se fueron al descanso sin el premio del gol ante un Cacereño que tuvo suficiente con aguantar las tablas momentáneas ante un rival que mostró mayores hechuras en cuanto a creación y propuestas.

Con el objetivo de ganar clarividencia en la construcción y de obtener algo más de profundidad en campo contrario, el preparador del Cacereño optó al inicio de la segunda mitad por incluir a Yael y José Ramón.

La propuesta a punto estuvo de dar sus frutos en el minuto 53, cuando entre Teto y Yael los verdes gozaron de su mejor oportunidad. Con el apoyo del público, el Cacereño comenzó a gustarse para, incluso, sacar el bastón de mando durante unos minutos en los que la Ponferradina fue testigo del ímpetu del equipo local.

No obstante, los visitantes lograron sacudirse la presión con su superioridad en el centro del campo. Fue en el minuto 67 cuando Salazar, de cabeza tras un saque de esquina, puso el 0-1 favorable a la Ponferradina justo después de que el técnico visitante hubiese movido el banquillo por primera vez con la entrada de Dani Romera.

Ya con el 0-1 en contra, el Cacereño comenzó a contar con la espada de otro de los teóricos insustituibles para partidos de este calibre, como es Jorge Barba. Fue precisamente el centrocampista verdiblanco, poco después de entrar en el terreno de juego, quien instauró el 1-1 de cabeza y desde fuera del área tras una indecisión de la zaga visitante en el minuto 75.

Con el objetivo de mantener su orgullo, la Ponferradina no tardó en poner cerco a la portería defendida por Fran en la recta final. El jarro de agua fría para los locales llegó en el 86 con el gol de Medina, quien se plantó solo ante el portero del Cacereño hacer buena una asistencia al espacio. Pese a sus últimas intentonas finales, los verdes perecieron ante un Ponferradina superior para decir adiós al sueño copero.