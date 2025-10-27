HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 27 de octubre, en Extremadura?
Oussama El Goumiri trata de llevarse el balón en el duelo ante el Ourense. Jorge Rey
Copa del Rey

Cruce copero de caminos paralelos entre el Guadalajara y el Cacereño

Dos recién ascendidos a Primera RFEF miden fuerzas en una competición fetiche para los de Cobos en los últimos tiempos

M. Gª Garrido

Badajoz

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:16

Comenta

La primera eliminatoria de la Copa del Rey pone en liza un cruce de caminos entre dos equipos con trayectorias paralelas. El curso pasado, el ... Cacereño y el Guadalajara desfilaron hacia la pasarela de bronce tras avanzar con paso firme por Segunda RFEF. Los alcarreños accedieron a través de la alfombra roja que proporciona el primer puesto, logrando el ascenso directo tras rozar la perfección en un campeonato que dominó sin oposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre
  2. 2

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  3. 3

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  4. 4

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  5. 5 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  6. 6 Guardiola comparece de forma urgente esta tarde en pleno debate sobre el adelanto electoral
  7. 7 Tristeza en Mérida por la muerte de Pedro de la Rosa, extrabajador del centro ocupacional y sacristán de Nueva Ciudad
  8. 8

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10

    La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cruce copero de caminos paralelos entre el Guadalajara y el Cacereño

Cruce copero de caminos paralelos entre el Guadalajara y el Cacereño