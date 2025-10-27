Cruce copero de caminos paralelos entre el Guadalajara y el Cacereño

La primera eliminatoria de la Copa del Rey pone en liza un cruce de caminos entre dos equipos con trayectorias paralelas. El curso pasado, el ... Cacereño y el Guadalajara desfilaron hacia la pasarela de bronce tras avanzar con paso firme por Segunda RFEF. Los alcarreños accedieron a través de la alfombra roja que proporciona el primer puesto, logrando el ascenso directo tras rozar la perfección en un campeonato que dominó sin oposición.

El primero de los mortales que se aproximó desde la distancia a esa estela de excelencia fue el bloque verdiblanco, segundo en la fase regular, que rubricó la gesta en un playoff para el recuerdo. Los destinos del equipo de Cobos y el de Martí convergían meses después al quedar encuadrados en el grupo 1 de Primera RFEF y su concurso en la competición liguera está siendo, de momento, también muy pareja, con ambos conjuntos ubicados en la zona templada y separados por un punto en favor de los castellanomanchegos.

Aunque, quizás, los extremeños afrontan el choque de este martes (20.00 horas) en el estadio Pedro Escartín con una inercia más positiva, ya que los locales registran cinco partidos sin ganar y cayeron el pasado domingo con claridad ante el Arenas (3-0), mientras que los cacereños acumulan cinco de los últimos nueve puntos en litigio, entre ellos, uno de valor doble frente al poderoso Tenerife (0-0).

«Al medirnos a un equipo de Primera RFEF, es como si fuera una prolongación de la liga», comentaba en su comparecencia el técnico del Cacereño. Pero la mística del torneo hace destilar a la cita un aroma con matices florales que activa recuerdos de grandes noches evocando enfrentamientos mágicos frente al Real Madrid y el Atlético, al que tuvo contra las cuerdas. «A mí me gusta mucho la Copa, son partidos muy diferentes, se afrontan de otra manera y con muchas ganas», resaltaba el preparador de Valdehornillos, reconociendo esa relación especial que le une a la competición.

Guadalajara: Amador, Gallardo, Ablanque, Casado, Julio Martínez, Pablo Rojo, Samu Mayo, Unax, Borja Díaz, Neskes y Diego Amigo. - Cacereño: Iván Martínez, Emi Hernández, Crespo, Iker San Vicente, Joserra, Guti, Ale Morales, Rementeria, Berlanga, Iván Fernández y César Gómez. Árbitro: Luis Enrique Morona, comité madrileño.

Estadio y hora: Pedro Escartín, 20.00.

Sobre el rival, convertido casi en un enemigo íntimo, destaca que «se ha reforzado muy bien, ha tenido un comienzo de liga bastante bueno, está bien clasificado fuera de la zona de peligro, es un equipo complicado». Los precedentes más cercanos discurrieron por derroteros de mucha igualdad, sin grandes alardes ofensivos, con un empate sin goles en el Príncipe Felipe y un triunfo del Guadalajara por la mínima (1-0).

Sanchidrián y Javi Ajenjo son bajas confirmadas, mientras que Carlos González es duda; aunque está entrenando con el equipo, se quieren evitar riesgos. Además, Cobos baraja rotaciones para repartir cargas, «es una oportunidad para algunos jugadores que han disfrutado de menos minutos». Diego Guti, aunque fue expulsado con roja directa frente al Ourense, podrá ser de la partida.

Por su parte, el técnico del Guadalajara, Pere Martí, cuenta con la incógnita de Tabares y no estarán disponibles Toño, Agus, Salifo ni Alberto, aunque recupera a David Amigo. El entrenador valenciano no escatimó en elogios para definir a los extremeños, «hipermegaultracompetitivo, siempre hace partidos muy complicados, muy duros y este año con los refuerzos dándole un plus de calidad a lo que ya tenía».