VILLANOVENSE Cristian Márquez: «Hay que tener respeto, pero no miedo» Cristian Márquez se ha perdido los últimos partidos por lesión. :: e. d. La plantilla villanovense espera con ilusión la visita del Sevilla para disfrutar, pero sin regalar nada a los hispalenses ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. « Miércoles, 31 octubre 2018, 08:17

Nosotros respetamos mucho al rival porque es de mayor categoría y con jugadores espectaculares, pero vamos a hacer nuestro partido para nuestra afición y como es el Villanovense, correr y morir en el campo. Como siempre nos dice Julio Cobos: hay que tener respeto, pero no miedo». Son las palabras de Cristian Márquez que expresa cómo se siente el equipo de cara a una nueva cita que quedará para siempre en la historia del conjunto extremeño.

La visita este jueves del Sevilla está despertando gran expectación, al igual que ocurriera hace tres años con el Barcelona. Esta vez, el emparejamiento con el club hispalense parecía un premio menor, pero no lo ve así el vestuario serón. «Es un equipo que está ahora mismo arriba en Liga, es muy importante también en Europa y si miras jugador por jugador, es una plantilla de gran nivel», afirma el lateral derecho.

Al igual que otros compañeros, él también ha tenido la ocasión de disfrutar de esta lotería. En su caso fue ante el Real Madrid y reconoce que es una bonita experiencia. «El equipo está muy contento porque es una competición en la que cualquier equipo de Tercera y Segunda B quiere estar. Tenemos ese premio, hay que disfrutarlo e intentar hacer las cosas lo mejor posible», señala.

En el vestuario no se habla esta semana de otra cosa, ya han borrado el derbi del pasado sábado ante el Don Benito y, de momento, prefieren no pensar en el Cartagena, aunque saben de la importancia de ese partido: «Los días se están pasando muy rápido, no podemos trabajar mucho, porque los partidos vienen muy seguidos. Nos centramos estos tres días en la Copa del Rey y, rápidamente, el jueves por la noche estaremos ya pensando en el Cartagena, pero estos tres días sólo se piensa en el Sevilla que es muy importante para nosotros y para Villanueva de la Serena».

Cobos ya ha advertido a los jugadores de que es un partido trampa, también lo entiende así Márquez, «porque te centras en la Copa, todo el mundo quiere jugar y es complicado. Como todos sabemos es que lo más importante hoy es la Liga.

El jugador serón se ha perdido los últimos partidos por unas molestias en el tobillo, sin embargo, ya ultima su recuperación y no quiere perderse la cita. «Físicamente estoy bien, el tobillo me ha respondido bien en los últimos entrenamientos, además, cuando tienes este tipo de partidos no sientes dolor».

Será para él su mejor analgésico, no obstante no quiere perderse uno de los partidos más importantes del año ante un club como el Sevilla al que cree que no le afectarán las posibles rotaciones. «Los equipos de Primera División tienen una plantilla tan larga que cualquier jugador está a un gran nivel y por eso están en esa categoría. Puede rotar o no, pero no es algo que a nosotros nos cambie nada, porque todos son grandes jugadores», advierte.

Pero estos días hay una pregunta que responden todos los jugadores del Villanovense: ¿Con qué jugador te intercambiarías la camiseta? «Nolito, me gusta mucho, aunque no está teniendo tantos minutos ahora, pero también con Sergi Gómez, que estuvo en la cantera del Barcelona y yo en la del Espanyol, es íntimo amigo mío».