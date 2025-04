El Coria brinda en casa por segunda vez

Otro día grande para la historia del Coria. Será su segunda participación en la Copa del Rey y otra vez la volverá a disputar en ... casa. Hace dos años puso contra las cuerdas al Oviedo y este sábado quiere hacer lo mismo, si no más, ante un Fuenlabrada que milita en la 1ª RFEF y donde sus jugadores más mediáticos son el placentino Álex Alegría y el exmadridista Enzo Zidane. Todos, dentro y fuera del vestuario, sueñan con dar la campanada.

«¿Por qué no? ¿Por qué no dar el susto y pensar en un premio todavía más gordo? La idea es ganar, con nuestras armas y sabiendo a quién nos enfrentamos», reconoce Alberto Urquía, que ve la empresa algo menos utópica que la que afrontó el Coria hace dos años: «Hay una categoría menos que la que había entre nosotros y el Oviedo hace dos temporadas. E insisto, ¿por qué no? Las categorías están por algo, pero a un partido las cosas se igualan y podemos dar la campanada».

Este partido copero del Coria llega tras la inesperada derrota en casa ante el Alcorcón B, pero el técnico del Coria quiere que el partido ante el Fuenlabrada sirva de bálsamo para curar las cicatrices: «Creo que nos viene bien este encuentro. Aunque tenemos bajas importantes, la gente está enchufada. Nos viene bien cambiar el chip y tener esa ilusión de jugar la Copa del Rey». Esas bajas a las que se refiere son las Isma Cerro, a la espera del resultado tras su lesión de rodilla hace unos días, Iván Simón y Mahíllo, además de la duda de Nané.

Y a pesar de las bajas y de los últimos resultados ligueros adversos, Alberto Urquía cree que el partido ante el Fuenlabrada llega en un buen momento: «Es un paréntesis que nos viene muy bien, porque antes que nada es un premio a la gran temporada que hicimos el año pasado. Se trata de disfrutarlo, con nuestra gente y en nuestro campo», señala el técnico cauriense, que matiza, eso sí, que «no nos vamos a dejar nada, ya que cuando uno lo da todo es cuando más disfruta. Y de eso se trata, de disfrutar».

Para la afición, un mensaje claro: «Que vengan con ilusión y que disfruten del partido, porque va a ser una fiesta. Es muy difícil jugar estos partidos. Y que nos ayuden en los momentos que suframos, porque sufrir, vamos a sufrir bastante».