Ceballos regresa con calentón

Casi medio año ha tenido que transcurrir para que Dani Ceballos pisase de nuevo el césped. Desde aquella fatídica lesión el 22 de julio, en el debut de la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio frente a Egipto, no vestía de corto el centrocampista utrerano.

Sin embargo, a pesar de la larga espera, el regreso distó mucho de ser el soñado. Hasta el minuto 86 hubo de esperar el andaluz, visiblemente enfadado en la banda mientras calentaba, consciente de que apenas tendría tiempo de disfrutar sobre el verde en un anhelado pero deslucido reestreno.

Ceballos mostró su desacuerdo con Ancelotti y Chendo, el delegado madridista, ante una sustitución que seguía demorándose mientras se consumía el duelo copero frente al Alcoyano en El Collao. Solo a falta de cuatro minutos para el final del tiempo reglamentario el técnico italiano le dio la alternativa como relevo de Rodrygo, dando por zanjado el calentón del centrocampista.

Hay que remontarse hasta el 28 de abril de 2019, en la derrota del Real Madrid ante el Rayo en Vallecas (1-0), para hallar el último partido de Ceballos con la camiseta blanca. En medio un evidente alejamiento con Zidane y una doble cesión al Arsenal en las temporadas 2019-20 y 2020-21.

La salida del técnico francés del club y el buen desempeño como 'gunner', pues en el club del norte de Londres fue importante cuando estuvo bien físicamente, parecían abrir de nuevo las puertas del Madrid. Todo se ha ido torciendo a raíz de una rotura completa del ligamento peroneo astragalino anterior y del peroneo calcáneo que ha ido complicándose, «dando más guerra de lo esperado», según las palabras del propio jugador.

No extraña pues la ansiedad del futbolista por ganarse un hueco en este Madrid de Ancelotti, que no obstante, ha sido prudente con un regreso muy paulatino de un jugador que ya entró en las convocatorias para los partidos ante el Cádiz en el Bernabéu y el Getafe en el Coliseum. El de Utrera veía el partido de Copa en Alcoy como una ocasión perfecta para disfrutar de minutos y volver a sentirse futbolista, de ahí su decepción con la decisión de su entrenador de concederle apenas unos minutos.

Faena de aliño

Más allá del regreso de Ceballos, lo del Madrid en Alcoy fue una faena de aliño. Evitó no sin ciertos apuros y con una buena dosis de fortuna un KO copero que por momentos volvió a sobrevolar El Collao. La igualada de Dani Vega para el Alcoyano a 25 minutos de la conclusión, tras el 0-1 de Militao en la primera parte, amenazaba con calcar lo ocurrido en el mismo escenario hace un año, escribiendo otro capítulo de las debacles coperas madridistas en el siglo XXI. Lo evitaron Asensio, ayudado por el toque de su remate en un jugador rival, e Isco, aunque el autor del definitivo 1-3 fuese técnicamente José Juan, héroe local en la sorpresa del pasado curso.

El Madrid cumplió y estará en el sorteo de octavos de final, que no es poco a tenor del peligro de una competición que tiende a emparejar las fuerzas de los colosos del fútbol español con esos equipos aventureros más allá de las dos categorías profesionales. Quedó sin embargo la sensación de que lo de Alcoy era casi un engorro para algunos de los menos habituales de Ancelotti, pues el desempeño de los Hazard, Mariano, Rodrygo, Camavinga o Valverde no invita a pensar que puedan irrumpir en el once tipo blanco en los próximos partidos.