Caluroso recibimiento para una fría respuesta

En lo que a nombres se refiere, no fue la expedición soñada por los aficionados, pero el desembarco del rey del fútbol europeo en la ... capital cacereña tuvo este martes un recibimiento de excepción entre los alrededor de 300 aficionados extremeños presentes. Sin los Benzema, Modric, Kroos, Vinicius o Courtois, entre otros, el halo galáctico del Real Madrid quedó algo reducido. No obstante, este hecho no fue óbice para que el vigente campeón continental despertase una suma ilusión, especialmente entre los seguidores más jóvenes, quienes se quedaron con las ganas de saludar de cerca a unos futbolistas que no llegaron a acercarse a la muchedumbre.

Ya desde las primeras horas de la mañana eran decenas los aficionados que esperaban en las inmediaciones del hotel Barceló Cáceres V Centenario para esperar la llegada de sus ídolos. Entre las pancartas confeccionadas para la ocasión, el nombre de Lucas Vázquez era uno de los más repetidos. Padres e hijos aguantaron durante horas las gélidas temperaturas iniciales, que a duras penas sobrepasaban los tres grados centígrados. La humedad derivada de la niebla hacía que la sensación térmica fuese incluso inferior. Ampliar Jóvenes madridistas esperaron con entusiasmo al equipo blanco en Cáceres. ARMANDO Finalmente, tras recorrer en autobús los 300 kilómetros que separan la capital estatal de Cáceres, el Real Madrid llegó este martes a su hotel de concentración poco antes de las 12:30 horas y bajo estrictas medidas de seguridad. Tal es así que, al margen de algún puntual saludo desde la lejanía, los miembros de la expedición del equipo blanco no llegaron a interactuar ni a contactar físicamente con los aficionados. «Nos hemos quedado con las ganas hasta de ver a la mayoría de ellos porque el autobús nos impedía la visión. Menos mal que tenemos entradas para el partido», confesaba una de las madres, quien había acudido con dos hijos menores de edad a las inmediaciones del hotel. Ampliar La llegada del Real Madrid estuvo marcada por estrictas medidas de seguridad. armando. A preguntas de los medios de comunicación, algunos jugadores del Real Madrid sí interactuaron brevemente. «Prefiero el avión, pero el autobús tampoco está mal», afirmó el atacante Rodrygo al ser cuestionado sobre el desplazamiento realizado por carretera. Como anécdota, uno de los tres autobuses que conformaban la caravana del Real Madrid se averió en el trayecto. Concretamente, el vehículo que transportaba tanto a utilleros como a miembros del equipo de comunicación. Es por ello por lo que el Real Madrid tuvo que tirar de profesionales locales de la información para registrar, tanto con fotografías como con vídeos, la llegada del equipo blanco a Cáceres.

