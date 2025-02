Un Cacereño-Real Madrid para la historia

El Cacereño se cita con la historia. En el marco de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el club verdiblanco vivirá este ... martes ante el Real Madrid en el Príncipe Felipe (21:00 horas, La 1 de TVE) su velada más especial en sus más de 103 años de vida. Una jornada que, por la entidad del rival, superará con creces la dimensión de cualquier vivencia experimentada por los seguidores del hoy decano del fútbol extremeño. Un premio ganado a pulso por el Cacereño tras eliminar en las dos primeras rondas a dos equipos de superior categoría, como es el caso del Córdoba y el Girona, este último de Primera División.

Con un coliseo verde engalanado para la ocasión tras la instalación de gradas supletorias en los fondos, en las tribunas laterales y en la zona superior de preferencia, la casa del decano del fútbol extremeño acogerá a unas 14.000 personas, el doble de la capacidad habitual. Para la ocasión, está todo el papel vendido. En un estadio Príncipe Felipe en el que no ha parado el trasiego desde que el bombo deparase esta eliminatoria el pasado 23 de diciembre, tanto directivos como trabajadores del club y colaboradores de la entidad ultimaban este lunes cualquier mínimo detalle para que todo salga a pedir de boca en el aspecto organizativo. Desde las últimas manos de pintura hasta la habilitación de algunas de las puertas de acceso. Mientras, también se mimaba un terreno de juego que, aunque presenta un estado liso y regular, previsiblemente se irá levantando una vez comience el partido debido a la blandura estacional de la superficie.

El Cacereño afrontará la cita tras una preparación que, tal y como reconoció en sala de prensa el entrenador verdiblanco, Julio Cobos, no ha sido la más adecuada. Al menos, deportivamente hablando. Y es que, tras la gira navideña en Nepal, el conjunto verdiblanco tan solo tuvo una sesión de trabajo grupal, la de este lunes en Pinilla, antes de afrontar este envite copero. «Hemos traído cansancio. En pocos días hemos tenido que hacer muchas cosas. Yo no hubiese preparado el partido con este viaje en el plano deportivo porque no es lo mejor, pero los jugadores se van a dejar el alma», explicaba el técnico local en su comparecencia de prensa previa al histórico duelo de este martes. No obstante, Cobos también reconoció que la gira por Nepal ha sido beneficiosa para el club en otros aspectos.

El preparador del Cacereño espera que, ante el que considera el mejor equipo del mundo, sus jugadores puedan compensar con motivación la resaca física que ha dejado la exótica experiencia vivida en continente asiático hace tan solo unos días. «Ese plus que se necesita el jugador lo va a tener. Te enfrentas al mejor equipo del mundo y ese día el futbolista también quiere demostrar que es capaz de competir contra los mejores. Son nuestros ídolos. Los vemos por la televisión, pero queremos demostrar que somos un equipo competitivo y que les podemos poner las cosas difíciles. Están muy ilusionados y con muchas ganas de que llegue el partido. Milagrosamente, todos los jugadores están bien».

Sobre el Real Madrid, Julio Cobos se deshace en elogios, pero ni mucho menos da la batalla por perdida. «Es un equipo que domina todos los aspectos del fútbol, como el juego combinativo. A la contra te pude matar y en el fútbol directo también tiene jugadores muy rápidos que te pueden poner en problemas. Lo normal es que un equipo de Primera te elimine y mucho más el Madrid, pero a veces uno sueña y los sueños se cumplen».

Como receta de cabecera para plantar cara al equipo blanco en el Príncipe Felipe, Julio Cobos dice haber visionado el Rayo Vallecano-Real Madrid disputado el pasado 11 de noviembre. Es el único encuentro liguero perdido hasta la fecha por el vigente campeón de Europa. «El Rayo incomodó e hizo daño con el balón. Si nosotros igualamos en ese sentido, tendríamos más opciones de poder ganar. Nos gustaría hacer algo parecido, pero no va a ser fácil. Si el equipo de Primera viene relajado y se guarda futbolistas, puede haber sorpresas. A un solo partido, las fuerzas se igualan», avisa el entrenador del Cacereño.

Respecto al once inicial que pondrá en liza, Cobos reconoce que en su plantilla no hay jugador alguno que tenga que jugar por decreto, por lo que se presumen cambios respecto al equipo titular que jugó la pasada eliminatoria frente al Girona. «No hay grandes diferencias entre los jugadores y sé que, ponga a quien ponga, va a cumplir. Probablemente, para los que no me conozcan haya sorpresas», dice refiriéndose a su habitual política de rotaciones.

Asimismo, espera que la afición extremeña en general y cacereña en particular se vuelque con el equipo verde. «Me gustaría volver a vivir un ambiente parecido al que ya vivimos aquí contra el Málaga», dijo refiriéndose a la eliminatoria de 2012. «Recuerdo que todo el mundo era del Cacereño. Muchos serán simpatizantes del Real Madrid, pero al final el Cacereño es nuestro equipo y debemos empezar a crecer por ahí si queremos tener algún día un equipo en Primera. Me gustaría ver a todo el estadio animando al Cacereño. Vamos a disfrutar de la eliminatoria compitiendo. No venimos al partido a hacernos fotos. Venimos a competir y a disfrutar».

El técnico del Real Madrid, por su parte, ideó una convocatoria con sonadas ausencias, por lo que jugadores como Benzema, Modric, Alaba, Kroos, Carvajal, Courtois, Vinicius o Mendy no se vestirán de corto en el Príncipe Felipe. Sí estará Hazard, que tendrá ante sí una nueva oportunidad para reivindicarse. Una titularidad que el propio Carlo Ancelotti ya confirmó después del partido liguero del Real Madrid en Valladolid el pasado viernes.

Así las cosas, el Real Madrid podría poner en liza un once inicial en el que Lunin ocuparía la portería con una línea defensiva formada por Lucas Vázquez, Odriozola, Militao y Nacho. Del dinamismo del centro del campo se ocuparían Camavinga, Tchouameni y Dani Ceballos, con Hazard y Asensio en las bandas y Rodrygo como teórico punta. La convocatoria del Real Madrid se completa con los porteros Luis López y Cañizares, los defensas Vallejo, Rüdiguer y Marvel, los centrocampistas Valverde, Nico Paz y Arribas, así como por el atacante Álvaro.

FICHA Cacereño: Iván Moreno; Aguado, Gomis, Molina, Capa, Clausí, Telles, Iván Fernández, Solano, Samu Manchón y Karim.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Odriozola, Militao, Nacho, Tchouameni, Camavinga, Hazard, Rodrygo, Dani Ceballos y Asensio.

Árbitro: Cuadra Fernández (madrileño, Comité Balear).

Estadio y hora: Príncipe Felipe, 21:00 (La 1 de TVE).

«Es un partido donde tenemos que ser listos. En los partidos tienes que meter calidad, compromiso y lucha. En una competición tan importante como la Copa del Rey, tenemos que meter todo lo que tenemos», explicó en la previa Carlo Ancelotti. A pesar de las llamativas ausencias, el entrenador del Real Madrid aboga por dignificar la competición. «Sacaremos el mejor equipo posible para hacer un buen partido. Este escudo tiene que respetar todas las competiciones».

El conjunto blanco, que se desplazará hasta la capital cacereña en autobús, protagonizó este lunes un entrenamiento de puertas abiertas, por lo que cientos de aficionados pudieron disfrutar de esta singular sesión en la ciudad deportiva de Valdebebas. Respecto al viaje de 300 kilómetros por carretera, el entrenador italiano quitó hierro al asunto. «Me gusta mucho el autobús y estoy encantado. No conozco España como conozco Italia y será un momento para disfrutar de este maravilloso país», zanjó como respuesta a esta cuestión.uipo de Cobos sueña con eliminar este martes a un conjunto blanco que llega al Príncipe Felipe con la ausencia de varios de sus primeros espadas