El Cacereño cae con todos los honores ante un eficaz Real Madrid

¡Qué noche la de aquel día! A pesar de que el sueño del Cacereño no cristalizó en la más jugosa de las realidades, las ... 14.000 personas presentes este martes en el Príncipe Felipe nunca olvidarán aquel 3 de enero de 2023, en el que el equipo verdiblanco llegó a poner contra las cuerdas a todo un Real Madrid, vigente campeón de Europa. Finalmente, y a pesar de la excelente imagen arrojada por el equipo de Julio Cobos, la fortuna sonrió a un conjunto merengue que se encomendó a una diablura de Rodrygo en el minuto 68 de partido para tirar de eficiencia productiva y certificar el pase de los visitantes a octavos de final de la Copa del Rey.

No pudo el Cacereño romper su particular techo de cristal en el 'torneo del KO', fijado precisamente en dieciseisavos, pero las sensaciones fueron las de un equipo con hechuras, capaz de plantar cara a jugadores de talla internacional. Todo ello se reflejó en el orgulloso semblante no solo de los fieles verdiblancos, sino también de aquellos aficionados al fútbol que no suelen pisar el estadio de la carretera de Salamanca de forma tan habitual.

Sobre el césped del Príncipe Felipe no puso el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, a su equipo más luminoso. Al menos, en lo que a estrellas se refiere, pues el técnico italiano había dejado en la capital estatal a jugadores de talla mundial como Benzema, Modric, Kroos, Alaba, Vinicius, Carvajal o Courtois, entre otros. No obstante, el once titular con el que el vigente campeón de Europa salió a escena contaba con futbolistas que para sí quisiera cualquier otro equipo. En este caso, con la anunciada novedad de Eden Hazard, quien ante sí tenía una oportunidad para reivindicarse. No lo logró porque pasó desapercibido durante todo el partido y acabó siendo sustituido justo antes del gol visitante.

Por su parte, Julio Cobos confeccionó en el Cacereño un once perfectamente reconocible y con vocación eminentemente ofensiva. Como ya sucediese frente al Girona en la anterior eliminatoria, David Grande partió como punta de lanza de los verdiblancos. Josín ejerció la capitanía en los locales y Nacho en los visitantes.

En medio de un espectacular ambiente de fútbol, el Cacereño intentó salir a morder desde la primera jugada del partido. La presión alta de los de Cobos en los primeros compases envalentonó más, si cabe, a una afición ya de por sí volcada con la causa del decano del fútbol extremeño.

Sin llegar a sentirse verdaderamente cómodo, el Real Madrid no realizó su primer disparo a puerta hasta cumplido el primer cuarto de hora de partido. Lo hizo por mediación de Dani Ceballos desde lejos y con un atento Iván Moreno.

El Cacereño, por su parte, lograba sin demasiados apuros llegar a línea de tres cuartos, pero los verdes no estuvieron certeros en la ejecución de las jugadas, pese a pisar más área contraria que su rival. Mientras, Hazard, por parte madridista, pasaba los minutos con un convidado de piedra.

Los cánticos de «sí se puede» se repitieron una y otra vez a lo largo de una primera media hora de juego en la que el equipo verdiblanco llegó a ser, a los puntos, mejor que el conjunto de Ancelotti. David Grande, en el 31, probó a Lunin con un zurdazo dentro del área madridista, pero el cancerbero blanco respondió con eficacia. Entre tanto, Camavinga no era capaz de hacer funcionar con soltura la maquinaria del juego del Real Madrid.

Cacereño Iván Moreno; Aguado, Gomis (Pedro Ramírez, min. 81), Josín, Molina, Clausí, Telles (Bermu, min. 75), Merenciano (Karim, min. 46), David Grande (Solano, min. 71), Samu Manchón e Iván Fernández (Garci, min. 71) 0 - 1 Real Madrid Lunin; Lucas Vázquez, Odriozola (Vallejo, min. 50(, Militao (Rüdiguer, nmin. 46), Nacho, Tchouameni (Valverde, min. 46)), Camavinga, Asensio (Arribas, min. 80), Rodrygo, Dani Ceballos y Hazard (Álvaro, min. 67). Gol: 0-1: min. 69, Rodrygo.

Árbitro: Cuadra Fernández (madrileño, comité balear). Amonestó a Samu Manchón, Iván Fernández, Telles, Bermu y Pedro Ramírez, del Cacereño, así como Tchouameni y Camavinga, del Real Madrid.

Incidencias: Lleno en el Príncipe Felipe, con alrededor de 14.000 espectadores en las gradas. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Pelé. La embajadora de Nepal en España, a través de los exfutbolistas Rubén de la Red y Míchel Carrilero, obsequió a ambos equipos con un pequeño Buda.

Telles, por el Cacereño, lo intentó dos veces consecutivas en una recta final de la primera parte en la que Samu Manchón, con un nuevo lanzamiento, a punto estuvo de hacer el primer gol de la noche. Ante el gigante blanco, el conjunto extremeño mostraba, por entonces, hechuras de equipo competitivo.

El equipo de Cobos, asimismo, logró contener las débiles acometidas del conjunto madridista para marcharse a los vestuarios con un esperanzador 0-0 que dejaba las espadas en alto para la primera mitad.

Estaba por ver si tras el tiempo de asueto el Cacereño era capaz de mostrar el mismo nivel de intensidad evidenciado durante la primera parte. Y lo logró. Todo ello en un segundo tiempo en el que Ancelotti dio entrada a Valverde y Rüdiguer. Por su parte, Cobos dio descanso a Carmelo Merenciano, que había protagonizado un gran desgaste físico durante los primeros 45 minutos, para conceder su oportunidad a otro jugador vertical en banda, como es el caso de Karim.

Todavía desdibujado sobre el césped, al Real Madrid le costaba encontrar la fórmula para hacer daño a un Cacereño que continuaba siendo dueño y señor del partido, aunque sin la posibilidad de poder cristalizar este hecho en el marcador.

Cuando más empujaba el Cacereño, Asensio dio la réplica en el 59 con un lanzamiento que Iván Moreno despejó con los puños. Fortalecido por los aires de su reciente gira navideña por Nepal, el equipo verdiblanco mantenía el pulso en el aspecto físico. Samu Manchón volvió a intentarlo en el 61 para espolear aún más a la grada local. A renglón seguido, el público comenzó a hacer la ola. Toda una rareza en el coliseo verde.

Poco después, el desapercibido Hazard se marcharía al banquillo bajo una sonora pitada. Fue justo un minuto más tarde, en el 68, cuando Rodrygo, de extraordinario derechazo dentro del área del Cacereño, puso el 0-1 para el equipo blanco. Una diablura que resultaría definitiva.

El gol anotado por el Real Madrid minó psicológicamente a los verdiblancos. A pesar de ello, el equipo de Cobos intentó por todos los medios volver a generar peligro sobre el área defendida por Lunin. Entre tanto, Asensio se retiraba en el 80 ovacionado por el estadio Príncipe Felipe.

Ya casi sin fuerzas, el Cacereño no volvió a gozar de ocasiones de gran calado, pero se retiró a los vestuarios con honores ante la ovación de los presentes.