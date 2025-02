J. CEPEDA Cáceres Miércoles, 28 de diciembre 2022, 13:59 | Actualizado 18:05h. Comenta Compartir

Cuando el pasado 16 junio el Cacereño lanzó su campaña de abonos para la temporada 2022/23, pocos podían imaginar que ese carné acabaría convirtiéndose unos meses después en un auténtico objeto de deseo para los aficionados al fútbol en toda la región. Y es que tanto los abonados como patrocinadores del club verdiblanco tienen durante este miércoles y el jueves preferencia para adquirir las entradas de la eliminatoria entre el equipo de Julio Cobos y el Real Madrid, que se disputará el 3 de enero a las 21:00 horas en un Príncipe Felipe en el que habrá cabida para 15.000 personas gracias a unas gradas supletorias que ya se están instalando, tanto en los fondos como en las tribunas laterales.

Antes de que el decano del fútbol extremeño anunciase este miércoles poco antes de las nueve y media de la mañana tanto el precio como la fórmula de adquisición de los pases, en las inmediaciones del Príncipe Felipe ya había un puñado de aficionados. Ángel Holgado y Manuel Ferrer, dos incondicionales de pro con años de servicio a sus espaldas, fueron los primeros en llegar y en retirar las entradas de forma presencial. Lo hicieron a las 11:22 horas, con algo más de 20 minutos de retraso respecto al horario inicial fijado para la apertura de las taquillas debido a un problema con la plataforma de venta.

«Es un partido muy esperado. Vamos a ver si damos la campanada. Para el Cacereño y para Cáceres es un día histórico», expresaba a HOY Ángel Holgado. Abonado número 41 de la entidad, este aficionado adquirió nueve entradas con tres abonos.

Colas en el estadio Príncipe Felipe para adquirir los pases.

Por su parte, Manuel Ferrer se mostraba henchido de ilusión. «Estoy contentísimo. Vamos a ver un partido de otra galaxia. Tengo una fe grandísima. Yo nací en Madrid, pero mis padres son cacereños y vamos a hacer como el Alcorcón, que eliminó al Real Madrid. No hay palabras porque esto es impresionante. No se sabe si algún día volveremos a enfrentarnos al Real Madrid. Es el partido más importante del Cacereño en toda la historia». Ferrer, además de ser el abonado número 79, tiene una empresa de construcción que patrocina al club, por lo que podrá optar a varias entradas más. «Necesitaría 40 o 50, pero no puede ser».

Una vez se abrieron las taquillas, las colas en las inmediaciones del Príncipe Felipe eran ya considerables. «La podría sacar por Internet, pero para este partido merece la pena conservar la entrada en papel», explicaba Javier Amador, otro de los fieles históricos del Cacereño.

Con horas de trabajo a sus espaldas e intentando capear las exigencias de todo tipo de aficionados, el vicepresidente del Cacereño, Juan Miguel Olmeda, decía estar satisfecho con la respuesta de los aficionados. «Al final tendremos un aforo sobre 15.000 espectadores. Estamos contentos porque el primer día de apertura ha sido un éxito y estamos teniendo muchos socios y patrocinadores. Era lo que queríamos, premiar a los que han estado aquí toda la vida. Esto va para ellos. No vamos a tener horario de cierre y vamos a estar aquí hasta la hora que haga falta».

Este jueves, jornada en la que los abonados podrán continuar retirando sus entradas, el club ofrecerá a los aficionados la posibilidad de realizar un carné de nuevo cuño, el cual dará derecho a sacar un suplemento de abonado y dos entradas de tipo general para el partido de Copa. Del mismo modo, los nuevos abonados también podrán disfrutar de los partidos frente al Coria y Cerndanyola, correspondientes aún a la primera vuelta liguera. «Abriremos desde las nueve ininterrumpidamente hasta que no quede nadie», sostiene Olmeda.

En el interior del estadio comenzó la instalación de las gradas supletorias.

Respecto al posible nuevo patrocinador que pueda plasmar su firma en el frontal de la camiseta del Cacereño en el encuentro ante el Real Madrid, el directivo verdiblanco sostiene que hay varias ofertas encima de la mesa, aunque aún no hay nada cerrado al respecto. Sí anuncia que la entidad sacará al mercado un paquete de artículos conmemorativos sobre la histórica eliminatoria ante el vigente campeón de Europa. Algo ya cerrado con una empresa de marketing.

Cabe destacar que el precio del partido de Copa para abonados es de 50 euros en Tribuna, 45 en Tribuna lateral, 40 en Preferencia y 35 en los fondos. Es la mitad de lo que cuesta la entrada general en los respectivos sectores.

Será ya el viernes cuando saldrán a la venta las entradas sobrantes que dejen los abonados. Desde las doce de la noche del jueves al viernes ya podrán adquirirse en la plataforma online 'compralaentrada.com', así como por el día en el estadio hasta agotar existencias.

