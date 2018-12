En busca de una campanada de ilusión Pajuelo controla el balón ante Nolito en el partido de ida. :: J. M. Romero El Villanovense quiere disfrutar de la fiesta de la Copa del Rey ante el Sevilla, pero no descarta dar la sorpresa arropado por sus aficionados ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 5 diciembre 2018, 08:27

«Por ti Villanovense, mi equipo y mi pasión. Por ti que eres mi sueño. Por ti, una ilusión». Difícil tiene hoy el Villanovense superar al Sevilla, como difícil será superar uno de los mejores himnos de la historia del fútbol. Pero no por la dificultad van a regalar nada al rival. Como bien reza la letra del himno del conjunto serón, con pasión, sueños e ilusión intentarán lograr la gesta de eliminar al Sevilla de la Copa del Rey, después del valioso empate a cero cosechado en el partido de ida.

El sueño y la ilusión de Julio Cobos es poder dar la campanada. También el de jugadores, cuerpo técnico y directiva del conjunto extremeño, único representante de la región que sobrevive en la competición del K.O., tras la eliminación de Extremadura y Don Benito. «Vamos con muchísima ilusión, además, durante un par de días podemos olvidarnos de la Liga, queremos disfrutar, pero hacer bien las cosas y competir sin renunciar a nada», explicaba el técnico serón en la previa. «Sabemos de la dificultad que tiene este partido, lo lógico es que el Sevilla te elimine, pero lo vamos a pelear».

El técnico de Valdehornillos no olvida los momentos que se vivieron hace tres años en la eliminatoria ante el Barcelona y sabe que la afición también está ilusionada con esta nueva cita histórica en un desplazamiento más cercano y con la posibilidad de poder dar la sorpresa. «Es una competición que me gusta mucho y, aunque estamos centrados en la Liga, quiero ver qué es lo que somos capaces de hacer», afirmaba Cobos, que cree que deben intentar aguantar el 0-0 todo el tiempo que puedan, «eso nos beneficia, pero también vamos a tratar de hacerles daño y que sientan que podemos hacerles gol».

Julio Cobos Entrenador del Villanovense «No renunciamos a nada, lo lógico es que el Sevilla te elimine, pero lo vamos a pelear»

Entonces, ¿se puede decir que el Villanovense no tiene nada que perder? «Nosotros tenemos menos que perder, porque si fuésemos capaces de dar la campanada el que pierde es el Sevilla. A veces el pequeño es capaz de eliminar al grande», responde.

Mientras tanto, en la capital hispalense la pregunta es otra, ¿hay miedo? «Siempre digo que miedo no, pero respeto sí», respondía a los medios el técnico sevillista, Pablo Machín. «Hay que tener respeto si no queremos estar en uno de esos titulares de prensa del jueves habiendo quedado eliminados o sufrido en exceso, ya que por mucho que sea un rival de inferior categoría, hay que competir y demostrar la superioridad en el césped».

La diferencia entre ambos equipos es abismal, pero el Villanovense sueña con ocupar esas portadas de las que habla Machín y ser el David que venció a Goliat, algo que quiere evitar a toda costa un Sevilla que viene de empatar ante el Alavés y que se medirá en la próxima jornada al Valencia. «No es la primera vez que un equipo de Segunda B se lo ha puesto difícil a uno de Primera. Alinearemos a los mejores para ganar, sin olvidar el partido contra el Valencia, por lo que actuará la gente que esté más fresca», avanzaba apuntando ya a posibles rotaciones con jugadores menos habituales, como ya ocurrió en el partido de ida, aunque se pudo ver en el once inicial a jugadores como Nolito, Roque Mesa o Muriel.

De hecho, por las palabras de Machín y viendo sus últimas alineaciones, es probable que repita a modo de reválida el once con el que no pasó del empate en el municipal villanovense. Aunque no podrá contar con los lesionados Gonalons, Jesús Navas, Aleix Vidal y Sarabia.

Rotaciones en el Villanovense

En el lado contrario sí que habrá rotaciones pues Cobos ya avanzó que le gustaría dar minutos a todos los jugadores en esta eliminatoria con la que todo el vestuario está muy ilusionado. Es posible, eso sí, que Ángel Pajuelo vuelva a lucir el brazalete de capitán en el Sánchez Pizjuán. Ayer hablaba con los medios sin poder ocultar la sonrisa durante toda la rueda de prensa e insistía en que no se puede descartar que den el susto al Sevilla. «Salimos todos a competir y a ganar, vamos a creer en el trabajo diario y quién dice que no pueden tener ellos un partido malo y nosotros el bueno», afirmó.

Con los deberes hechos en la Liga, la dinámica del equipo es positiva y el único pensamiento hasta hoy es disfrutar de esta eliminatoria sin pensar en el Melilla. «Vamos a un campo muy bonito y con nuestra gente que va a ir a arroparnos, las dinámicas positivas siempre son buenas y ahora toca disfrutar del partido que es bonito para nosotros, para el club y la gente que nos acompañe», apuntaba Pajuelo. El futbolista serón añadía que para él «es un orgullo representar a Villanueva de la Serena y esperemos que podamos disfrutar de muchos más partidos de esta categoría».

Pero hay algo que repitió casi hasta la saciedad el capitán del conjunto verde: «Vamos a creer». Y esa es la única tarea de los serones esta noche, creer que se puede.