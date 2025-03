El Athletic noquea al Barça en un homenaje a la Copa

DANIEL PANERO MADRID Jueves, 20 de enero 2022 | Actualizado 21/01/2022 00:28h. Comenta Compartir

Un partido con aroma a final. Eso es lo que se disputa este jueves en San Mamés. Athletic y Barcelona se miden a partido único en la competición favorita de ambos. La Copa del Rey es talismán para dos equipos que ya se disputaron el título la pasada campaña y que este año se rearman para volver por sus fueros y agrandar aún más la historia que poseen en el torneo del K.O. En juego está el pase a cuartos, pero también dejar por el camino a un rival directo en la lucha por levantar la Copa.

La Supercopa de España ya es historia en Can Barça. Los culés cayeron ante el eterno rival en la prórroga, todo un mazazo pero también una demostración de que el camino trazado por Xavi empieza a recoger frutos. El Barça compitió ante un rival de enjundia y este jueves tiene la oportunidad de seguir por esa senda en uno de los escenarios más complicados del fútbol español. San Mamés en la Copa del Rey aprieta de lo lindo y será una prueba de madurez para el 'Dream Teen'. «Exigen mucho, sobre todo en su casa. Tengo los mejores recuerdos de ese campo, se vive un ambiente fenomenal siempre allí», afirmó Xavi al respecto.

El duelo contra el Athletic medirá al Barça en un partido de esos en los que ya no vale solo con las buenas sensaciones. «Creo que se están viendo cosas positivas, pero hay que mejorar en los resultados», dijo Xavi este miércoles. El técnico de Tarrasa lanzó un aviso a navegantes, consciente de que con el adiós en Liga de Campeones, la Liga casi imposible y la eliminación prematura en la Supercopa, la Copa del Rey es poco menos que un bote salvavidas, y es un partido a vida o muerte.

Xavi Hernández visitará San Mamés con la buena noticia de recuperar a muchos de los efectivos que el Barça ha tenido fuera de los terrenos de juego durante toda la temporada. Ante el Real Madrid, en la Supercopa, ya se pudo ver sobre el verde a Ansu Fati, Pedri o Ferran Torres, tres jugadores podrán ser de la partida ante el Athletic y que elevarán las prestaciones de los blaugranas en ataque. Las únicas ausencias para el técnico egarense serán las de Umtiti, Eric García, Memphis Depay y Sergi Roberto por lesión y la de Martin Braithwaite, ya en la cuenta atrás de la recuperación de su percance en la rodilla.

No será un partido sencillo para el Barça. El Athletic llega a la cita en un gran momento. El equipo que dirige Marcelino hizo una gran Supercopa de España al dejar en la cuneta al Atlético de Madrid y ha refrendado este curso las buenas sensaciones que dejó en la segunda mitad de la pasada campaña. Los leones han demostrado ser un equipo peligroso en las eliminatorias y plantearán un partido repleto de obstáculos para los de Xavi. «Intentaremos aproximarnos al balón lo más rápido posible para recuperarlo y, si no, habrá que replegar bien y rápido. El Barça con Xavi es un equipo de posesión pero adaptado a lo que el fútbol de ahora exige. No nos conviene un partido de ida y vuelta», afirmó Marcelino este miércoles. Para imponerse a los blaugranas, Marcelino no podrá contar con Unai Núñez, Unai Vencedor y Asier Villalibre por lesión y tampoco lo hará con varios de los jugadores que cayeron en la Supercopa. El técnico asturiano hará rotaciones, ya que hay «futbolistas que acusaron el esfuerzo de la Supercopa» y el equipo «necesita refresco».

Barça y Athletic han disputado cuatro finales de Copa en apenas trece años y todas han caído del lado blaugrana. Los culés han privado a los rojiblancos de sacar la gabarra a pasear con un póker de Copas que tuvo su germen en 2009. El 'Pep Team' se impuso 4-1 en Mestalla e inició un ciclo que tuvo su continuación en 2012 (3-0), en 2015 (3-1) y en 2021 (4-0). Los de Marcelino tienen la posibilidad ante su público de dejar en la estacada a un rival que les ha amargado la existencia en Copa durante los últimos años.

Fiesta grande del Athletic en San Mamés. El equipo de Marcelino se impuso al Barça por 3-2 en un partido que duró 120 minutos y que, sin embargo, pasó en un suspiro. Leones y blaugranas firmaron un duelo de época en el que los locales se adelantaron hasta tres veces en el marcador y en el que brillaron con luz propia Íker Muniain, con dos goles, y Nico Williams, un tormento para los culés. Los de Xavi dicen también adiós a la Copa y agudizan su crisis de resultados.

San Mamés impresiona y mucho. Eso es lo que debieron pensar los Gavi, Jutglà, Ferran y compañía en el minuto 3 de partido. Sin apenas notar la primera gota de sudor, el Barça ya había sentido la atmósfera del feudo del Athletic. Los de Marcelino salieron con el cuchillo entre los dientes e Íker Muniain encontró el premio con una rosca soñada al palo largo ante la que nada pudo hacer un Ter Stegen que negaba con la cabeza ante una nueva prueba de madurez para el Barça.

Athletic Agirrezabala; De Marcos (Lekue, min. 106), Vivian, Iñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, min. 91); Nico Williams (Zárraga, min. 110), Dani García, Vesga (Nolaskoain, min. 117), Muniain; Sancet (Iñaki Williams, min. 52) y Raúl García (Berenguer, min. 79). 3 - 2 Barcelona Ter Stegen; Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Pedri (Braithwaite, min. 106), Gavi (Frenkie de Jong, min. 61); Ez Abde (Nico, min. 46), Ferran y Jutglà (Ansu Fati, min. 61; Dest, min. 96). Goles: 1-0: min. 2. Muniain. 1-1: min. 20, Ferran Torres. 2-1: min. 86, Íñigo Martínez. 2-2: min. 90+2, Pedri. 3-2: min. 107, Muniain, de penalti.

Árbitro: Munuera Montero (Andaluz). Amonestó a Dani García, Piqué, Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Jordi Alba, De Marcos, Iñaki Williams y Muniain.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio de San Mamés ante 37.287 espectadores.

Fue ahí, a contracorriente, cuando el Barça llevó a cabo las señas de identidad del libreto de Xavi. Los culés se hicieron con el balón, amansaron a la fiera y cambiaron la dinámica del choque. Ferran Torres tomó nota de lo que había hecho Muniain y reprodujo su obra de arte con un gol que sirvió de tarjeta de presentación de un jugador llamado a marcar diferencias. Fue el mejor momento de unos blaugranas que dominaban, pero que miraban de reojo las internadas de Nico Williams. El joven extremo fue una pesadilla y de sus botas salieron las mejores ocasiones de un Athletic que perdonó antes del descanso.

Tras la reanudación, Xavi quiso poner freno al ida y vuelta con la entrada de Nico. El Barça quería equilibrio y Marcelino lo contrario con Iñaki Williams, un choque de estilos para la recta final que se iba a convertir en un intercambio de golpes para el que los blaugranas se rearmaron con Frenkie de Jong y Ansu Fati. El Athletic atizó primero a balón parado. Muniain puso un envío al área, Berenguer ganó el envite e Íñigo Martínez venció a Piqué en una muestra más de fe a falta de cuatro minutos para el final. Los rojiblancos estaban en cuartos pero no contaban con un equipo, el culé, que este año ha logrado ganar confianza a base de golpes. Los de Xavi se volcaron y Pedri cazó un balón en el área en el último suspiro para mandar el partido a la prórroga y silenciar San Mamés.

Ya en el alargue, el partido bajó de ritmo. El despliegue físico de los 90 minutos pesaba en las piernas y pesó más aún para jugadores cortos de preparación como Pedri