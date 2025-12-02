Almendralejo y el Extremadura se engalanan para la gran cita

La eliminatoria de este jueves entre el Extremadura y el Sevilla, de la segunda ronda de la Copa del Rey, es más que un partido ... de fútbol para Almendralejo. La ciudad se está preparando para lo que va a ser una fiesta antes y durante el encuentro. En la capital de Tierra de Barros se respira ilusión ante el evento deportivo más importante en muchos años. Un equipo histórico como el Sevilla visita Almendralejo y eso no pasa todos los días.

El Extremadura sabe de la expectación que ha generado el encuentro y trabaja al máximo para que el día salga a la perfección. Todos los estamentos del club están preparados para una noche que puede ser mágica. El Francisco de la Hera va a recibir a más de 11.000 personas y para ello la entidad azulgrana ha tenido que redoblar sus esfuerzos.

En las taquillas el trabajo está prácticamente hecho. El Extremadura colgó el 'no hay billetes' a las pocas horas de sacar a la venta las entradas, por lo que no habrá ninguna localidad disponible el día del partido. En ese aspecto el club está más tranquilo, pero en otras facetas sigue trabajando para que no haya ningún problema.

El Extremadura no es el único que está implicándose al máximo en la preparación del partido. Tanto el Ayuntamiento de Almendralejo como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han preparado un dispositivo de seguridad para que la eliminatoria entre el Extremadura y el Sevilla se celebre sin ningún percance.

Así, habrá más de un centenar de efectivos de Policía Nacional que velarán por la seguridad, junto con miembros de la Guardia Civil y de Policía Local. Hasta Almendralejo llegarán más de 3.500 aficionados del Sevilla, muchos de ellos en coches particulares, por lo que el Ayuntamiento de Almendralejo ha ofrecido algunas recomendaciones para que haya el menor número de problemas de tráfico posible.

Desde el Consistorio almendralejense aconsejan llegar con tiempo a las inmediaciones del estadio y aparcar en el Recinto Ferial, ya que es un espacio con «gran capacidad, gratuito y permite un acceso seguro y peatonal al estadio». No sólo habrá muchos coches, sino que también se esperan entre 14 y 16 autobuses para trasladar a aficionados sevillistas al partido.

Además, también recuerda el Ayuntamiento que desde las 15.00 horas está prohibido aparcar en el tramo entre Fray Alonso Cabezas y Plaza de Extremadura de la calle Colombia; y desde la calle Badajoz hasta el cruce con la calle Bolivia en la calle Fray Alonso Cabezas.

En el peor momento

Y en el plano deportivo el Extremadura también se está preparando para el choque. Los azulgranas están en su peor momento de la temporada en liga, con dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos, pero la ilusión por el encuentro de Copa del Rey hace que esa situación quede en un segundo plano. Los de Cisqui no han descansado tras el partido del domingo ante La Unión para preparar el choque ante un Primera División.

Cisqui tiene entre algodones a varios jugadores como Carlos Cordero, Álvaro Barrero o Frodo, pero es complicado que lleguen al encuentro. Por lo demás, el técnico almendralejense alineará el mejor equipo posible para intentar dar la sorpresa copera de la jornada.

Por su parte, el Sevilla llegará con el orgullo herido tras la derrota en el derbi sevillano del pasado fin de semana. Los de Matías Almeyda no se pueden permitir otro tropiezo y esperan estar a la altura en el Francisco de la Hera para pasar de ronda en Copa del Rey.