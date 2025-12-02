HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El estadio Francisco de la Hera ya está preparado para la gran noche copera del Extremadura-Sevilla. CD EXTREMADURA
Segunda RFEF

Almendralejo y el Extremadura se engalanan para la gran cita

La ciudad y el club están preparados para el partido de Copa del Rey de este jueves ante el Sevilla

Raúl Peña

Almendralejo

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:16

Comenta

La eliminatoria de este jueves entre el Extremadura y el Sevilla, de la segunda ronda de la Copa del Rey, es más que un partido ... de fútbol para Almendralejo. La ciudad se está preparando para lo que va a ser una fiesta antes y durante el encuentro. En la capital de Tierra de Barros se respira ilusión ante el evento deportivo más importante en muchos años. Un equipo histórico como el Sevilla visita Almendralejo y eso no pasa todos los días.

