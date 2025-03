La compleja salida de Mbappé del PSG

Alberto Rubio Madrid Miércoles, 29 de mayo 2024, 12:30 | Actualizado 14:54h. Comenta Compartir

Que el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid es el más complejo de la historia ni se debate ya. El monstruo de seis cabezas en el que se ha convertido este tema está a punto de ser encerrado dentro de, probablemente, una semana. Sin embargo, hoy L´Equipe publicó en portada que el Paris Saint-Germain ha bloqueado el último salario de Mbappé, además de que tampoco le ha pagado la prima de 80 millones de euros que tenía que haberle abonado en febrero. Una cifra que se corresponde con la famosa prima de «fidelidad» a la que supuestamente aceptó renunciar el pasado mes de agosto en caso de que no prolongará su contrato con la entidad parisina, para que el club no se sintiera perjudicado con su marcha.

Detrás de todo esto está Nasser Al-Khelaïfi, quien lleva combatiendo varios años con Florentino Pérez para ver quién ganaba esta guerra por Mbappé. Al-Khelaifi, en febrero, se comprometió a pagara Mbappé otros 80 millones que posteriormente tendría que abonar el Real Madrid, a modo de prima de fichaje. Como el PSG sospecha que no va a recibir ninguna compensación económica por el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, ha decidido retener la prima de fidelidad.

La relación entre el presidente del club parisino y el futbolista está totalmente rota desde febrero, cuando el crack galo y Florentino se reunieron para tratar su fichaje. Los abogados de ambas partes intentan llegar a un acuerdo que beneficie a ambos, siendo una de las exigencias dejar por escrito que Mbappé renuncia a la prima de fidelidad y que el PSG se ahorre tal cantidad. Debido a sus encontronazos con el presidente, ha sido apartado en numerosos partidos ligueros a modo de presión. Es por esto que Luis Enrique le ha dado menos minutos a la estrella francesa.

Guiños al Milan

Mbappé es tendencia día sí y día también. Si hoy lo ha sido por el bloqueo de su salario, ayer lo fue por afirmar que le gustaría jugar en el Milan. «Si algún día juego en Italia, sería en el Milan», afirmó en Sky Sports Italia. Y sus declaraciones no se quedaron ahí. «Cuando era niño, era hincha del Milan y siempre veía la Serie A y todos sus partidos.. Toda mi familia es hincha del Milan».

No extraña el contenido de los comentarios, pues el Milan fue uno de los mejores equipos del mundo cuando él era un niño, sino el momento. Se espera que dentro de una semana se haga oficial su llegada al Madrid, por lo que este tipo de guiños no tienen mucho sentido. Nada pone en peligro el futuro del francés con la camiseta blanca, pero este tipo de comentarios no son de mucha ayuda cuando tiene que ganarse la confianza de la afición del Santiago Bernabéu.