Colofón amargo para los dos equipos extremeños

Mala jornada para los dos representantes extremeños del grupo 4 de Segunda B, que encajaron abultadas goleadas en la jornada 30, la última. No había nada en juego a nivel clasificatorio para ninguno de los dos, pero el Grupo López Bolaños buscaba cerrar la temporada regular con un buen resultado que le permitiera afrontar el ilusionante playoff de ascenso con sensaciones positivas.

No fue el caso y no tuvo opciones frente a un Albacete mucho más motivado y que llegaba con la necesidad de ganar para colarse en el playoff, objetivo que finalmente no consiguió al quedar fuera de los cuatro primeros clasificados. Se impusieron a los fontaneses por 1-6. Los locales tuvieron un inicio fulgurante que intentaron cortar los extremeños con el tanto de Jesús Sánchez, pero a partir de ahí el vendabal manchego fue incontenible para los visitantes.

Tampoco tuvo historia el choque del Badajoz GV Energía Amiroad ACV, que se despide como colista de la categoría y con una goleada en la cancha del Halotech Union Tres Cantos FS (10-1), que carecía de alicientes en la contienda, ya que había logrado la permanencia varias jornadas atrás.

El partido fue un auténtico monólogo por parte del conjunto madrileño que, eso sí, tardó en poder hincarle el diente a los pacenses, que resistieron durante la primera parte hasta el primer tanto. A partir de ahí, la cascada de goles se fue sucediendo inexorablemente y sería Javier Correa el que pondría el tanto del honor cuando el luminoso ya marcaba 10-0.