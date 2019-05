«Somos dos clubes que trabajamos con humildad y los resultados llegan» Ana Rossell Granados. :: hoy Ana Rossell Granados Presidenta del CD TacónEl cuidado minucioso de la cantera es uno de los puntos de convergencia entre el conjunto madrileño y el Santa Teresa M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Jueves, 16 mayo 2019, 08:44

Ana Rossell es el alma máter del CD Tacón; la presidenta, impulsora y mecenas de un proyecto humilde pero ambicioso. Es el tercer playoff y reconoce que tienen ganas de «quitarse la espinita» de haberse quedado tan cerca de acceder a la Liga Iberdrola. Su modelo de gestión se asemeja al del Santa Teresa y comparte la apuesta por un bloque reconocible y un cuidado minucioso de la cantera.

-Dos equipos humildes luchando por llegar a la élite.

-Es una gran noticia y la constatación de que el esfuerzo tiene su recompensa. Somos clubes que desde la humildad trabajamos bien y los resultados terminan llegando.

-Y con dos presidentas a los mandos.

-El fútbol está cambiando. Es buena señal, porque significa que nos abrimos camino en puestos de dirección. Es importante que haya también más árbitras, entrenadoras, gestoras... Me hace especial ilusión que los dos equipos tengamos dos mujeres en la dirección.

-¿Qué le ha faltado al Tacón para dar el salto definitivo?

-El año pasado nos faltó experiencia en este tipo de partidos. En la temporada regular apenas compites y luego te encuentras con equipos muy fuertes. Pero hemos aprendido a sufrir, con eliminatorias difíciles como la del Zaragoza. Y el otro día fue duro, porque merecimos algo más.

-Ambos equipos han llegado a la final sin ser favoritos.

-Son partidos tensos donde los detalles marcan la diferencia; hay que estar muy concentrados y competir hasta el final. No creo que hayamos dejado de ser favoritos, competimos en igualdad de condiciones y cada uno tenemos nuestras armas. El sistema de ascenso es duro y no premia al más regular, sino al que mejor compite.

-El Tacón ha tenido una progresión meteórica.

-El éxito no es jugar otra vez el playoff. Estamos muy orgullosos del trabajo de cantera. Este sábado nuestro juvenil A puede ser campeón, luchando con equipos como el Atlético, Rayo y Madrid. Intentamos cubrir las carencias que tenemos y no fichamos a lo loco. Cuando una jugadora cumple la edad o no encaja en el sistema, buscamos esa posición para que nos den lo que necesitamos. Esa es la clave.

-Mantener el bloque también ha sido importante.

-Hemos conservado el 80% de las jugadoras. Algunas tenían ofertas de Primera División, pero están comprometidas con el proyecto. Queremos que se sientan profesionales, que crezcan a nivel personal y deportivo. Que hayan querido repetir y quitarse la espina es muy positivo.

-Debe ser especial que la afición se desplace para ver al equipo.

- Se te ponen los pelos de punta, no tenemos mucha tradición ni historia y que la gente sacrifique su fin de semana para acompañarte, viaje a las seis de la mañana y vuelva en el mismo día, es un orgullo.

-Suerte...

-¡Pero con la boca pequeña! (risas). Se trata de que gane el mejor, los dos lo merecemos, pero solo puede quedar uno. Le deseo suerte también a ellas y que sea un partido bonito.