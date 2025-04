City y Liverpool, otra batalla por la Premier League

daniel panero Viernes, 5 de agosto 2022, 00:07 Comenta Compartir

La Premier League levanta hoy el telón a una nueva temporada y lo hace con el Manchester City como el equipo al que todos quieren ganar. El conjunto que dirige Pep Guardiola ha dominado con puño de hierro la competición en el último lustro adjudicándose cuatro títulos y busca volver a reinar con un proyecto en el que ha hecho pequeños retoques, pero de gran tamaño. Erling Haaland es el nombre propio entre los 'skyblue', que empiezan un nuevo camino en el que Liverpool será el principal escollo y en el que Chelsea, Arsenal, Tottenham o Manchester United esperan dar más guerra que en anteriores ediciones.

«La magnitud de nuestro logro se mide por nuestro rival. Nunca he visto nadie como ellos. El Liverpool nos ha hecho más fuertes. Es la competición más honesta, no es 'fake'», aseguró Guardiola tras la consecución de su cuarta liga inglesa. El de Sampedor sudó la gota gorda en la recta final del campeonato y culminó una carrera de fondo en la que tuvo que alcanzar los 93 puntos para llevarse el gato al agua y dejar atrás a los de Jürgen Klopp por apenas un punto. Fue un camino tortuoso, un recorrido de tú a tú que por fortuna para los amantes del fútbol tiene de nuevo su punto de partida este fin de semana.

Y es que el duelo entre City y Liverpool será el que marque una vez más, salvo sorpresa, la pelea por la Premier League. El equipo de Guardiola ha salido al mercado y lo ha hecho con el objetivo de apuntalar los pequeños detalles que le faltaron para ser un equipo aún más demoledor la pasada campaña. Los 'citizens' necesitaban cemento en la medular y se han hecho con Kalvin Philips. También precisaban de un '9' que llevara a la red todo el caudal ofensivo de Foden, De Bruyne, Mahrez y compañía. Ese delantero es Haaland, que le ha costado a los de Manchester 'apenas' 60 millones de euros y que llega con la obligación, acorde a sus expectativas, de marcar una época en el equipo que vio jugar a su padre entre los años 2000 y 2003. Por detrás del noruego estará la 'araña' Julián Álvarez en su primera experiencia europea tras abandonar River Plate.

El City es el favorito, mientras que la alternativa es un Liverpool que sigue buscando fórmulas para colarse en el dominio 'skyblue'. Los de Merseyside han roto de una vez por todas el tridente formado por Salah, Firmino y Mané tras la marcha del senegalés al Bayern y tienen ahora un ataque con muchas más variantes. Tras los fichajes de Diogo Jota y Luis Díaz, el nuevo juguete de Klopp es Darwin Núñez, que ha costado la friolera de 75 millones y 25 más en variables. El uruguayo llega tras anotar 34 dianas con el Benfica el pasado curso y será la guinda a un equipo que hizo 92 puntos el pasado curso y llegó a la final de la Champions League.

Las alternativas

Más allá de City y Liverpool se abre un abanico de equipos que siguen reforzándose con el objetivo de dar la sorpresa. Destaca el Chelsea, un conjunto que ha cambiado de dueño y que con la llegada de Todd Boehly a la propiedad ha apostado fuerte en este mercado de fichajes. Los 'blues' llevan gastados 162 millones en Sterling, Cucurella, Slonina y Koulibaly y siguen apurando sus opciones hasta el 30 de agosto para encontrar un centrocampista y un delantero centro. Ambas demarcaciones son una prioridad para Tuchel, que tras ganar la Champions League en su primer año busca dar un paso al frente en la Premier, competición en la que todavía no ha conseguido pasar de la tercera plaza.

Tras el Chelsea se ubica a priori una pelea por la cuarta plaza que puede ser apasionante. El Tottenham de Conte ha formado un tridente de ensueño con Harry Kane, Son y Richarlison y ha potenciado la segunda línea con Perisic y Bissouma. El Arsenal de Arteta ha dejado buenas sensaciones en pretemporada tras invertir 132 millones en fichajes de relumbrón como Gabriel Jesus, Zinchenko o Fábio Vieira, mientras que el United inicia proyecto con Erik ten Hag. El ex del Ajax ya se las ha visto tiesas con Cristiano Ronaldo, que no quiere continuar a sus 37 años en un equipo con vistas a largo plazo y que no juega la máxima competición continental.

La otra Premier

Hay mucha vida más allá del 'Big Six' y la inversión así lo demuestra. Equipos como West Ham o Leicester buscarán un año más aprovechar cualquier despiste que tengan los equipos grandes, mientras que en la zona baja la igualdad es máxima. La pasada temporada históricos como Everton o Leeds no sellaron su permanencia hasta la recta final y este curso también promete emociones fuertes. La prueba es que los recién ascendidos han desembolsado en fichajes 145,25 millones de euros después de que Nottingham Forest (94,75), Fulham (38,6) y en menor medida Bournemouth (11,9) hayan tirado la casa por la ventana. Y es que todo esfuerzo es poco para permanecer en una Premier League que asegura 100 millones de euros en derechos de televisión para cada club.