El City aplasta al United en Old Trafford

Erling Haaland anota el segundo de los goles que el ariete del City le marcó al United este domingo en Old Trafford.

Daniel Panero Madrid Domingo, 29 de octubre 2023, 19:26 | Actualizado 19:45h. Comenta Compartir

Manchester sigue siendo 'skyblue'. El City se impuso este domingo en Old Trafford por 0-3 al United en un partido en el que fue netamente superior a lo largo de todo el choque y en el que aplastó a su rival con una nueva exhibición táctica de Pep Guardiola. Los goles de Haaland, por partida doble, y de Foden sirvieron para llevarse el derbi de forma cómoda y para dar un nuevo golpe encima de la mesa en la Premier League, allí donde los 'citizen' quieren volver a reinar.

Era una cita marcada en rojo en el calendario y eso se notó en Old Trafford desde mucho antes de empezar el choque. El feudo del United se llenó hasta la bandera, homenajeó a Bobby Charlton como merecía una leyenda de su calibre y se preparó para apretar los dientes ante un rival que, a día de hoy, es netamente superior. Y es que el City salió con la idea de pasar por encima a su vecino. Guardiola dispuso de tres defensas, Rodri y Stones en la medular, toda una pléyade de jugones en la zona de tres cuartos y Haaland arriba, con el objetivo de rematar todo el caudal ofensivo que sus compañeros producen un día sí y otro también.

Fue un once reconocible y más todavía lo iba a ser la puesta en escena. El City presionó arriba, asfixió a los de Ten Hag y muy pronto se instaló en campo contrario, allí donde el United iba a esperar replegado su momento al contragolpe. Fue un ejercicio de desgaste para los de Pep y una espera que se iba a romper tan pronto como los locales empezaran con su habitual autodestrucción.

Manchester United Onana, Lindelof (Reguilón, min. 74), Maguire, Evans, Dalot, Amrabat (Mount, min. 46), McTominay, Bruno Fernandes, Eriksen (Antony, min. 86), Rashford (Martial, min. 86) y Hojlund (Garnacho, min. 74). 0 - 3 Manchester City Ederson, Walker, Stones, Días, Gvardiol, Rodrigo, Bernardo Silva, Foden, Grealish (Doku, min. 87), Haaland y Julián Álvarez (Kovacic, min. 87). Goles: 0-1: min. 26, Haaland, de penalti. 0-2: min. 49, Haaland. 0-3: min. 80, Foden.

Árbitro: Paul Tierney. Amonestó a Onana, Foden, Amrabat, Antony y Bruno Fernandes.

Incidencias: Partido correspondiente a la 10ª jornada de la Premier League, disputado en Old Trafford ante 75.635 espectadores.

Onana evitó que marcara Foden tras una jugada de tiralíneas y ya se barruntaba que algo iba a pasar cuando Hojlund, muy inocente, agarró a Rodrigo en el área y puso a Haaland ante la oportunidad de abrir el marcador. El noruego no perdonó desde los once metros y silenció un Old Trafford cada vez más acostumbrado a este tipo de regalos. Fue el punto culminante de una primera mitad de dominio 'skyblue' que terminó con un infructuoso intercambio de golpes en el que Ederson y Onana evitaron más goles.

Un día más en la oficina

Tras la reanudación, Ten Hag movió ficha con la entrada de Mason Mount, pero nada cambió. El City seguía jugando de memoria. Rodri hace mejores a todos los que cohabitan a su alrededor, Bernardo rejuvenece partido a partido y Julián Álvarez es cada vez más indetectable. El argentino es un 9, un 6, un 8 e incluso un 10. Varía según lo exige el guion y él inició una jugada en la que conectaron además Grealish y Bernardo Silva y que finalizó con la cabeza Haaland con la tranquilidad del que acude un día más a la oficina. El noruego hizo su undécimo gol este curso en Premier League y sepultó nada más volver de vestuarios un partido que ya no se le iba a escapar a los de Guardiola.

Y es que el gol convirtió el duelo en el escenario ideal para el City. El rondo se hizo gigante y dio paso a la frustración de Old Trafford, que año tras año asiste al derbi con la sensación de ir al dentista. Ten Hag dio entrada a Reguilón y Garnacho, pero no logró cambiar la inercia de un encuentro que en todo momento se jugó al ritmo que quisieron los 'skyblues'. Onana evitó que Grealish y Haaland ampliaran la renta, pero poco pudo hacer tras un rechace que capturó el noruego y que sirvió para habilitar a Foden, que solo tuvo que empujarla a la red para firmar el tercero e iniciar el desfile de aficionados rumbo a casa antes de lo previsto. El City aplastó de nuevo al United y plasmó una vez más sobre el marcador la diferencia abismal que, a día de hoy, existe entre ambos equipos.