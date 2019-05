Cinco de mayo, Santa Teresa Estefa pugna con una rival en el partido ante Osasuna disputado en El Vivero. :: j. v. arnelas Las pacenses tratarán de meterse en la final del playoff ante un Osasuna que tendrá en El Sadar a su mayor aliado para remontar el 1-0 de la ida M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 5 mayo 2019, 09:49

Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo... Y ahí se detiene la cuenta de la popular canción de San Fermín, porque es justo en esa fecha en la que el Santa Teresa disputa ante Osasuna el choque (12.00 horas) que puede darle el pase a la final del playoff por el ascenso a la Liga Iberdrola. «A Pamplona hemos de ir» y así lo hicieron en la noche del pasado viernes, con ganas de celebrar su particular efeméride en un escenario emblemático. «Estamos deseando que llegue el partido», resumía el técnico Juan Carlos Antúnez.

Todo está listo y estudiado, esta vez sí ha dado tiempo a preparar cada detalle, tras la primera toma de contacto de la ida en la que ambos oponentes se tantearon mucho y arriesgaron poco. Además, las sesiones del miércoles, jueves y viernes las han realizado en el Nuevo Vivero, un entorno con características similares a las que se encontrarán en Navarra. «Todo es entrenable: tipo de superficie, amplitud, diferentes botes; a nivel técnico el césped artificial es diferente al natural». Aunque ha sido más un repaso de conceptos que una lección nueva, ya que un porcentaje elevado del once que saldrá hoy ha jugado en Primera, donde esas características del terreno de juego son habituales. «Los espacios nos van a venir bien y con el marcador a nuestro favor en principio el partido se les va a hacer más largo a ellas», argumenta.

En este segundo asalto no habrá lugar a especulaciones, o quizás sí. El resultado de la ida permite al conjunto pacense plantear una partida de ajedrez en la que esperar el movimiento del rival protegiendo sus posiciones. Aunque Antúnez asegura que readaptar la identidad de juego a estas alturas no es la estrategia más inteligente. «No podemos ir a mantener un 1-0, porque no sabemos. Siempre hemos llevado la iniciativa durante la temporada y cambiar eso nos puede perjudicar. Tenemos que ir a ganar y después de hacer el gol jugar con ese resultado».

El Santa Teresa dista mucho de aquel equipo que se fajaba en Primera con todas las armas posibles y que se manejaba con destreza concediendo el control del balón al rival encerrándose atrás. Aunque será vital no descubrirse y mantener un orden táctico escrupuloso. Osasuna cuenta con varias futbolistas con mucho peligro arriba que pueden hacer daño a la zaga pacense.

Pero, sin duda, la baza más potente del conjunto rojillo será su afición. Hasta ayer se habían contabilizado 4.000 entradas vendidas para el encuentro y aún hoy en las horas previas podrán retirarse localidades. La zona de preferencia cubierta estará prácticamente completa de público, al igual que la grada lateral, en la que ayer solo quedaban unos 100 asientos libres. Nada de intimidación. Lejos de ser un hándicap, jugar en un campo de Primera con colorido en la grada, aunque sea animando al rival, es un sueño para muchas de las futbolistas del Santa Teresa. «Es una motivación estar con mucha gente. Tenemos a jugadoras que llevan años luchando por que el fútbol femenino crezca, y es un lujo. Están acostumbradas a jugar en campos grandes».

El preparador pacense se ha empeñado en transmitir a sus pupilas que, sin perder el foco de la trascendencia del envite, es un encuentro más de competición. La presión es un enemigo silencioso muy poderoso y es importante alejar el favoritismo y la exigencia de un plantel ambicioso pero joven.

La puesta en escena será clave, ya que los compases iniciales pueden marcar el devenir del choque para ambos equipos. «Los primeros 15 minutos pueden ser favorables para el equipo local, pero si no marcan nos convendrá a nosotros la situación». Antúnez ha incidido en ese factor y será fundamental salir enchufadas y mentalizadas para repeler una salida en tromba de las navarras. «Es un equipo muy estructurado, le vi arreones iniciales muy fuertes. En su campo, con tanta gente y con la presión de marcar pronto, va a ser difícil que las podamos contener al principio. Además, en situación de contraataque se van rápido arriba, pero en un campo grande es un arma de doble filo. En el fútbol una ventaja a veces puede volverse en contra».

El margen es exiguo, pero puede multiplicar su valor exponencialmente si consiguen ampliar la ventaja, porque el lastre sería demasiado pesado para el rival. «Si hacemos un gol se lo ponemos muy difícil. Nuestro objetivo es marcar allí para complicarles mucho las cosas».

El Santa Teresa tiene a todas las jugadoras en perfectas condiciones, incluida Carla, que sufrió un corte el pasado fin de semana en el partido que les enfrentó a las osasunistas en El Vivero. Viajaron todas y hoy el míster hará los pertinentes descartes.