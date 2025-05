El Chinato va directo al título tras ganar a la UPP

Aunque el grupo 1 de la Primera Extremeña ha disfrutado de muchas alternativas a lo largo de la presente temporada, parece que la lógica se ... va a acabar imponiendo. El Chinato era el gran favorito para conquistar el título de liga y, tras algún que otro traspié, tiene todo a su favor para conseguirlo. Este domingo goleó a la UPP (0-5) y ya aventaja en cuatro puntos al segundo clasificado. Si gana el próximo domingo al Malpartida en casa, cantará el alirón a falta de una jornada.

Una racha de seis victorias seguidas le han llevado a lo más alto. Su último triunfo llegó en el campo de una UP Plasencia que sigue cavando cada vez más hondo (0-5). Tanto es así que, a falta de dos jornadas para el final, aún sigue corriendo el riesgo de caer al puesto de playout de descenso. Necesita sumar al menos dos puntos, o que el Valdefuentes no gane sus dos partidos, para que el desastre no sea completo.

Y curiosamente, la goleada que encajó ante el Chinato fue causada, íntegramente, por antiguos jugadores unionistas. Tampoco es de extrañar, porque el once titular estaba formado por ex al 100%. Vadillo, Alfonso Bernal, Domingo, Buben y Dadú hicieron la manita.

El Chinato aumenta dos puntos su ventaja porque el Ciudad de Plasencia no pudo pasar del empate (1-1) en el campo del Torrejoncillo, ya descendido. Hugo adelantó a los locales en el minuto 7 (1-0) y Justo igualó de penalti en el 59 (1-1).

Por los otros dos puestos de playoff, pelean hasta cuatro equipos: Moraleja, Amanecer, Malpartida y Casar de Cáceres.