Lío entre PSG y Chelsea por el no fichaje de Ziyech El jugador marroquí no jugará en el conjunto parisino porque los 'blues' enviaron a propósito hasta tres veces mal la documentación para torpedear la operación

ANTONIO GARRIDO Madrid Miércoles, 1 de febrero 2023, 12:59

Lío monumental por el no fichaje de Hakim Ziyech por el PSG. El centrocampista marroquí del Chelsea, que se encontraba este martes en París pasando reconocimiento médico y a falta de la firma para cerrar su cesión hasta final de temporada, finalmente no jugará en Francia. Según Bruno Salomon, periodista de Radio France, el conjunto londinense envió la documentación al PSG hasta tres veces de manera errónea, con el único objetivo de entorpecer la operación a última hora.

El conjunto parisino, muy molesto con la forma de actuar del Chelsea, denunció los hechos ante la comisión de la liga francesa, que se reunió en la mañana de este miércoles para decidir si aceptaba o no la cesión del marroquí al PSG, debido a la mala praxis del equipo londinense. Finalmente, la comisión ha rechazado el recurso del conjunto parisino y Ziyech seguirá jugando en la Premier.

El Chelsea ha sido el protagonista principal del mercado invernal, gastando más de 300 millones de euros en jugadores como Enzo Fernández, Mykaylo Mudryk o Benoit Badiashile. Precisamente por eso, el conjunto londinense estaría obligado a dejar salir futbolistas para que su límite salarial no se viera comprometido. La venta de Jorginho al Arsenal no es suficiente y la operación de Ziyech al PSG ahorraba al conjunto 'blue' la importante ficha que tiene el marroquí, pero finalmente no será así.

No es la primera vez que ocurre un hecho de esta índole en el último día de mercado. David De Gea no fichó por el Real Madrid en 2015 debido a que el Manchester United envió la documentación firmada tres minutos después de la hora límite. Recientemente Filip Kostić, futbolista del Eintracht Frankfurt, no firmó con la Lazio porque el conjunto alemán dio una dirección de correo falsa al equipo romano para que el fichaje no se produjera.