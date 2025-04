Una charla de cien años de pasión azulgrana

Paco Galeano Almendralejo Miércoles, 25 de septiembre 2024, 22:21 Comenta Compartir

Si algo quedó claro en la charla 'Centenario', organizada por el Círculo Mercantil de Almendralejo con motivo de los 100 años de fútbol azulgrana que se cumple en este 2024, es que cada uno de los protagonistas, a los que les unía que habían sido o son presidentes de alguno de los equipos que se han llamado Extremadura, es que cada uno conoció un fútbol diferente, un fútbol de cada una de las épocas que les tocó vivir. O lo que es lo mismo. Ni el actual CD Extremadura sería capaz de ascender a Primera División con las condiciones que lo hizo el CF Extremadura, ni el equipo que presidió Pedro Nieto sería capaz de subir ahora a la máxima categoría tal y como está montado el fútbol moderno.

Lo que sí es cierto es que cada uno de los presidentes que estuvieron presentes en este coloquio centenario pusieron, o intentaron poner, su granito de arena para construir y dar forma a la historia del balompié en la única ciudad de la región, junto a Mérida, que consiguió poner los dos pies en la llamada por aquel entonces 'Liga de la Estrellas'.

De forma cronológica, aunque fue una especie también de mayor a menor, tomó la palabra en primer lugar Francisco Ortiz, presidente con 25 años desde finales de los 60 y que recordó el campo de Los Cañizos, en la carretera de Alange. El primero que tuvo la ciudad y al que los aficionados llevaban sus sillas para seguir los partidos. Posteriormente llegó el turno de Juan Espino, que abandonó la presidencia en 1975 para convertirse en el máximo responsable de la Federación Extremeña (permaneció hasta 2007). Espino comenzó a dirigir los destinos del club después de haber sido el médico de la plantilla. Con el histórico dirigente extremeño se instauró el tradicional trofeo veraniego Ciudad de Almendralejo.

Después llegaría el turno de Alberto del Castillo (1977-1982), que fue el primero en contratar a Pepe Bizcocho como entrenador y en contar con la figura de secretario técnico. Un puesto que recayó en el malogrado Gregorio García Jiménez. El histórico presidente rememoró con gracia todo tipo de anécdotas.

De la mano de Pedro Nieto, ausente por decisión propia, no solo se entró en una etapa más moderna, sino que se consiguió además el hito histórico de ascender al CF Extremadura a la Primera División en dos ocasiones.

Tras un periodo convulso, Juan Francisco Rodríguez 'Juanito' y Miguel Malpica, este último durante muy poco tiempo, intentaron enderezar un barco que ya caminaba a la deriva. Bajo el mandato del primero llegaron al club Pier y Kiko. «No conocía la zona, pero ahora vengo con los ojos cerrados. Me siento tan del pueblo como el primer día», subrayó Juanito. El último tramo hasta la desaparición definitiva correspondió de nuevo a un solitario y abandonado ya Pedro Nieto.

El relevo del CF Extremadura fue un Extremadura Unión Deportiva que se estrenó bajo la presidencia de Diego Madera, antes de pasar el testigo a Manolo Franganillo. Madera relató todas las peripecias sufridas para poner los cimientos de un club desde la nada. Con Franganillo se vivió una corta etapa como club, pero muy intensa, en la que también se consiguió algo tan importante como ascender al equipo a la Segunda División.

Con la desaparición del UD llegó el tercer intento con el apellido Extremadura, esta vez con las siglas de Club Deportivo, y con Daniel Tafur a la cabeza. «Por mi padre, que era de Almendral, perseguía desde hace mucho tiempo un proyecto en Extremadura porque era el único sitio en el que yo comprendía que me podía vincular de forma emocional», explicó. En ese sentido, Tafur reveló su primer acercamiento para entrar en el fútbol extremeño. «Mi primera intentona de comprar un club fue hace 17 años con el Cerro de Reyes. Fui a ver a Cachola, le dije que me pasara las cuentas y me las dio en una servilleta con cuatro líneas. Eso no había donde cogerlo y no fue a ningún lado». En este empresario está encomendado y es por el momento, para lo bueno y lo malo, el futuro del balompié en la capital de Tierra de Barros.

