Alexia Putellas y Robert Lewandowski son los mejores del mundo

Lunes, 17 de enero 2022 | Actualizado 18/01/2022 13:46h.

Alexia Putellas puso este lunes el broche a un año soñado con su tercer gran galardón individual de 2021, al ser reconocida con el The Best de la FIFA, tras haber conquistado en noviembre el Balón de Oro, después del premio de mejor jugadora de la UEFA. En el caso de Robert Lewandowski, fue reconocido por segundo año consecutivo como mejor futbolista del mundo. Para el delantero polaco del Bayern de Múnich, su victoria en el The Best, otorgado por capitanes y seleccionadores, supone un acto de desagravio frente a Leo Messi, quien se adjudicó el Balón de Oro de 2021 y no votó al polaco para el premio de la FIFA, mientras que para la centrocampista española del Barcelona es su confirmación como indiscutible número uno del fútbol femenino.

Al igual que Putellas se convirtió en la segunda jugadora española en ganar el Balón de Oro, tras Luis Suárez en 1960, fue este lunes encumbrada como la más destacada del planeta para la FIFA, por delante de la también azulgrana Jennifer Hermoso y la australiana Sam Kerr (Chelsea). La capitana del Barça campeón del triplete (Champions, Liga y Copa) y de la selección española cumplió los pronósticos que la consideraban la principal favorita a llevarse el galardón, antes de que Lewandowski acabase con la incertidumbre que rodeó a un premio masculino al que también aspiraban Messi y el egipcio Mohamed Salah.

«Tengo que agradecérselo a todas mis compañeras, porque esto es de todas. Este premio va a hacer que siga con la misma motivación o más para este año, y esperamos que tengamos también muchísimo éxito», deseó Alexia Putellas, quien como principal referente del fútbol femenino que continúa creciendo destacó que «en España hay muchísimo talento y lo que hacía falta es trabajar y tiempo». «Son muchos años de trabajo y necesitábamos que hubiera un proyecto para conseguir que las jugadoras (españolas) fueran las mejores del mundo. El Barca está haciendo un trabajo tremendo para que esto no se quede aquí», subrayó Alexia Putellas, que calificó su 2021 como «un año perfecto».

Como no podía ser de otra manera, también Lewandowski dio las gracias a sus compañeros y entrenadores. «Todos trabajamos muy duro», apuntó el goleador de 33 años que en 2021 firmó 69 tantos en un año natural y rompió el récord del fallecido Torpedo Müller. «Yo soñaba con romper esa marca. Lo conseguí marcando 41 goles. Pensaba que era imposble marcar tantos goles en la Bundesliga, pero lo logré», recordó Lewandowski, quien igualó a Cristiano Ronaldo con dos premios The Best, ya que el portugués se los adjudicó en 2016 y 2017.

Cristiano, «cuatro o cinco años más»

Cristiano Ronaldo también fue premiado durante la gala de la FIFA por su trayectoria, como el futbolista internacional con más goles, y entró también en el mejor once del año, junto a, entre otros, Lewandowski, Messi y Haaland. A menos de un mes de cumplir 37 años, Cristiano incluso aseguró que espera jugar «cuatro o cinco años más, porque es todo mental, y si físicamente tratas bien a tu cuerpo él te va a responder cuando se lo pidas».

En categoría femenina, sin embargo, sorprendentemente no fueron incluidas en el mejor equipo del año Alexia Putellas ni Jennifer Hermoso, Balón de Plata y máxima goleadora del fútbol femenino mundial, con 51 tantos (35 en la Primera Iberdrola, nueve en la Champions, uno en la Copa de la Reina y seis con España). La delantera del Barcelona debió ceder de nuevo ante Putellas, que ya forma parte de una lista del The Best que fue creado en 2016 y en el que destacan nombres míticos como los de la brasileña Marta Vieira (2018) y la estadounidense Megan Rapinoe (2019). Ninguna futbolista española había sido hasta edición ni siquiera nominada entre las tres finalistas al premio, pero en esta ocasión lo lograron Putellas y Hermoso.

Pep Guardiola y Lluís Cortés, se quedaron, sin embargo, sin el galardón a los mejores entrenadores de fútbol masculino y femenino, respectivamente. Los premios en ambas categorías fueron para Thomas Tuchel y Emma Hayes, técnicos del Chelsea. El entrenador alemán del campeón de Europa aseguró estar «impresionado» por su victoria frente a Roberto Mancini, seleccionador de Italia, y Guardiola (Manchester City). La preparadora británica se declaró también «sorprendida» por haberse impuesto al técnico del Barça y a Sarina Wiegman, seleccionadora de Países Bajos y posteriormente de Inglaterra.

Mendy, el mejor portero

El senegalés Edouard Mendy se coronó previamente como mejor portero en los premios The Best de la FIFA, cuya sexta edición se desarrolló de manera virtual desde Zúrich (Suiza). El arquero, ganador de la Champions con el Chelsea, derrotó al italiano Gianluigi Donnarumma, uno de los héroes de la Eurocopa conquistada por Italia, y a Manuel Neuer, ganador de la Bundesliga, el Mundial de clubes, la Supercopa alemana y la Supercopa de Europa con el Bayern, que defendía el título que amarró en 2020 al vencer a Jan Oblak y Alisson Becker.

Christiane Endler fue escogida como mejor portera del año. Un galardón en el que la guardameta chilena, ex del PSG que actualmente milita en el Olympique de Lyon, se impuso a Hedvig Lindahl, meta sueca del Atlético de Madrid; a Ann-Katrin Berger, arquera germana del Chelsea; a Stephanie Lynn Marie Labbé, guardameta canadiense de Rosengard y PSG; así como a Alyssa Naeher, estadounidense del Chicago Red Stars.

La gala se abrió con un reconocimiento para Christine Sinclair, galardonada en su condición de máxima goleadora histórica de selecciones nacionales. La capitana de Canadá ha registrado 185 tantos hasta la fecha.

El codiciado premio Puskas que recompensa el mejor gol del año fue para el argentino Erik Lamela, distinguido por el golazo de rabona que le marcó al Arsenal el actual futbolista del Sevilla cuando vestía la camiseta del Tottenham. Una diana que fue considerada mejor que el espectacular gol del checo Patrik Shick desde el centro del campo frente a Escocia en la Eurocopa y al gol de chilena que Mehdi Taremi anotó con el Oporto frente al Chelsea en la Champions.

El premio al Fair Play de la FIFA distinguió a la selección danesa de fútbol por el auxilio que prestó a Christian Eriksen cuando la estrella de la dinamita roja se desplomó a causa de un paro cardíaco en el segundo partido de la Eurocopa multisede celebrada el pasado verano. Un momento que sobrecogió al mundo y puso en vilo el corazón de los aficionados de todo el planeta. La hinchada de Dinamarca y Finlandia, rival en aquel partido, fueron reconocidos con el premio a la mejor afición.