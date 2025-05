Carmen Menayo, reclamo para un partido benéfico en Cáceres

J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 3 de junio 2022, 10:01 | Actualizado 15:43h. Comenta Compartir

Carmen Menayo, el máximo exponente del fútbol femenino extremeño, será este sábado en Cáceres uno de los principales reclamos de un partido benéfico que tendrá lugar a las 12.00 horas en el pabellón Serrano Macayo de capital la cacereña. La jugadora del Atlético de Madrid es uno de los nombres confirmados para una cita ideada por Tatiana Fernández, portera del Cacereño Femenino, y por Álvaro Pacheco, jugador de fútbol sala y quien en la actualidad defiende le enseña del Svarog checo.

Para este encuentro mixto en el que se enfrentarán 'Amigos de Tatiana Fernández' frente a 'Amigos de Álvaro Pacheco', la entrada se canjeará por un kilo de comida no perecedera. Entre los participantes hay todo tipo de nombres vinculados no solo al mundo del fútbol en particular, sino también al deporte en general. Es el caso, entre muchos otros, del exfutbolista David Rocha, el entrenador Rai, el futbolista Dani Ollero, la baloncestista María Romero, el paratriatleta Kini Carrasco o jugadoras de voleibol como Isa Espino, Bea Gómez, Nena Moreno o María Carrero. Arbitrará Sergio Borrego y los entrenadores serán David Márquez, para el equipo de Álvaro, y Ernesto Sánchez, para el de Tatiana. La organización realizará diferentes sorteos de obsequios donados por los participantes.