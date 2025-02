El 'Baby' Barça aprueba con nota el examen ante el City

Daniel Panero Miércoles, 31 de julio 2024, 09:26 Comenta Compartir

El Barcelona sigue sin avanzar en el mercado de fichajes, pero tiene una mina en casa de la que no para de extraer talento. Lo dijo Hansi Flick en su presentación, lo recordó Pep Guardiola esta semana y se pudo ver en el primer test serio de la pretemporada. Los culés, a falta de refuerzos y de muchos internacionales, salieron con toda la chavalería para plantarle cara al Manchester City y la apuesta no pudo ser más ilusionante. Los Marc Casadó, Marc Bernal, Pau Víctor, Pablo Torre y compañía empataron a dos tantos, se llevaron el triunfo en los penaltis y demostraron que son el futuro del club, pero si la cosa se tuerce pueden pasar a ser el presente.

«No me gusta hablar de jugadores individuales. Queremos ser un equipo que lucha. Hay situaciones en las que han luchado, han trabajado y han querido trabajar por el equipo. Es fantástico, sobre todo para los jóvenes, estoy orgulloso de ellos», dijo Hansi Flick nada más terminar el partido de su equipo contra el Manchester City. No es para menos. Su Barça echó a rodar en Estados Unidos contra un rival potente y con una plantilla que, a priori, parecía estar en cuadro. Jugaron en el once Héctor Fort, Sergi Domínguez, Gerard Martín, Marc Bernal, Marc Casadó, Pablo Torre, Julián Araujo o Pau Víctor, toda una guardería ante un rival que lucía titulares como Ederson, Gvardiol, Kovacic, Grealish o Haaland.

Pese a los nombres, el Barça no se amilanó. Flick tiene las ideas claras y las quiere llevar a cabo independientemente de cuál sea la plantilla. Su equipo presionó en campo contrario, tuvo velocidad en la circulación de balón y también la verticalidad que tantas veces ha faltado a los azulgrana en los últimos años. Con esa idea no tardaron en aparecer algunos de los nombres que el germano ya tenía anotados en la libreta cuando dijo aquello de que quería «llevar a los jugadores de La Masia a otro nivel».

El primer paso lo dieron en un gran escenario. Iñaki Peña sostuvo a los suyos en los peores momentos, Marc Casadó y Marc Bernal supieron parar el juego en la medular hasta que el Barça asomara la cabeza y arriba se pudo ver a un jugador que entiende a la perfección el rol de delantero que necesita el Barcelona. Pau Víctor desplazó a Vitor Roque al perfil zurdo y se adueñó de una posición en la que ofrece muchas posibilidades. A sus 22 años, es un delantero que sabe asociarse con sus compañeros, salir de posición para generar espacios y hasta ser vertical, como en el gol que anotó tras un excelente pase de Marc Casadó. Ese gol de puro 9 y los 20 tantos que anotó con el filial el pasado curso le abren la puerta a un primer equipo que sigue necesitado de una alternativa de garantías para Lewandowski.

El City reaccionó con un gol de O'Reilly, pero también en esas se pudo ver la personalidad del Baby Barça. Los cachorros de Flick se hicieron con la pelota y desesperaron a un Guardiola que lo pagó, puñetazo incluido, con el banquillo del Camping World Stadium. Su equipo, más rodado, fue incapaz de maniatar a un Barça que se volvió a adelantar con un derechazo de Pablo Torre y que en la segunda mitad, con los cambios, supo sostener el aluvión de los ingleses. Grealish llevó el duelo a los penaltis y, también ahí, fueron mejores los culés. El Barça sigue sin cuadrar sus cuentas, sigue sin contar con muchos internacionales y sigue sin fichar, pero, mientras tanto, tiene una mina de oro y un tipo que sabe que ahí puede estar parte de su éxito. Donde ya aparecieron en su día Xavi, Iniesta o Messi, donde surgieron después Gavi, Lamine Yamal o Balde, ahora afloran talentos como Pau Víctor, Marc Casadó o Marc Bernal. Flick ya sabe que tiene diamantes por pulir.