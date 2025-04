El Cáceres Universidad gana y GL Bolaños y Granja pierden

MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Domingo, 24 de septiembre 2023, 10:25 Comenta Compartir

Lo más destacado de la participación extremeña en Segunda B fueron los primeros puntos para el Cáceres Universidad esta temporada en la segunda jornada. Los universitarios vencieron a los madrileños del Villaverde (4-2) en su debut casero. Los otros dos representantes, cayeron. El Grupo López Bolaños, en el mismo grupo IV, perdió en la cancha toledana del Bargas (4-1) para no poder hacer pleno de puntos; y el Granja Futsal se queda sin estrenarse en la categoría repitiendo derrota frente al Pinatar murciano (2-7) en su puesta de largo en casa.

El Cáceres se resarció en su pista ganando con claridad al Villaverde con los tantos de Dani y Nene en la primera mitad y de Santi, por partida doble, en la segunda. Con portero-jugador los visitantes redujeron distancias, pero el choque lo tuvieron controlado los universitarios, que suman un importante triunfo.

No pudo hacerlo el GL Bolaños porque no estuvo acertado en visita a Bargas. Falló demasiadas ocasiones y no supo contrarrestar la estrategia del rival. Javi adelantó a los fontaneses, aunque los manchegos empataron antes del descanso. En el segundo periodo el equipo local redondeó el marcador con dos dentro del último minuto arriesgando al máximo los extremeños.

Por su parte, el Granja no logró brindar los primeros puntos a sus entusiastas seguidores cediendo ante un buen Pinatar, que en los dos primeros encuentros de esta nueva temporada ha marcado 24 goles para estar al frente del grupo V. Moisés Valencia y Jesús Cáceres fueron los goleadores granjeños, que tuvieron pocas opciones.