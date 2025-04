El Cáceres Universidad se despide del ascenso en Ibiza

El Cáceres no pudo en semifinales con el potente Ibiza.

No pudo ser. El Cáceres Universidad lo tenía muy difícil para remontar el 2-6 con el que cayó en su cancha ante el Ibiza Gasifred, en la ida de las semifinales por el ascenso a Segunda División, y volvió a perder en la vuelta, esta vez por 9-1. El marcador del primer partido entre ambos pesó como una losa al Cáceres, aunque acudió al segundo con la intención de meterse en la eliminatoria y pelearla hasta el final, pero no tuvo claridad en el juego de ataque frente a un gran rival. No tuvieron suerte los universitarios en el sorteo de emparejamientos ya que el conjunto balear es uno de los más potentes para subir de categoría.

El choque de vuelta comenzó bien para los extremeños, con una lucha de poder a poder que mantuvo el electrónico sin moverse hasta cumplido el ecuador de la primera mitad. Con el primer tanto ibicenco, el Cáceres pareció recordar la desventaja en la eliminatoria y los locales se marcharon al descanso un 3-0 que puso las cosas mucho más complicadas a los de Tony Gómez, que no pudo desplazarse.

En el segundo periodo, pronto volvió a poner tierra de por medio el Ibiza, aunque Richi marcó el 4-1 poco después. De todas formas, ya el sino de la eliminatoria estaba escrito. Con el quinto gol local, el Cáceres trató de reducir la diferencia jugando de cinco, pero el efecto fue el contrario y los baleares acabaron goleando.

Este final no empaña la gran campaña de los universitarios, que continuarán en Segunda B siendo uno de los equipos a batir. En la misma categoría repetirá también el Grupo López Bolaños después de su desahogada permanencia.

Asciende el Granja

Cacereños y fontaneses darán la bienvenida la próxima temporada al Granja Futsal, que logró brillantemente el ascenso por primera vez en su historia tras vencer en la final del playoff regional al Deleitosa en los dos partidos (2-5 y 6-1). Los de la Campiña Sur, como subcampeones del grupo 23 de Tercera, habían superado con anterioridad en semifinales al Almendralejo (3-5 y 5-5). Todo un hito para la pequeña localidad de Granja de Torrehermosa.