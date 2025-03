El Cáceres, a rubricar su ventaja en Albacete

Albacete quiere que sea una plaza que recordar en su historia más reciente. El Cáceres Universidad se juega en la ciudad manchega hoy (12.00 ... horas) el pase a la siguiente eliminatoria, ya ante un rival de otro grupo, en el encuentro de vuelta del playoff de ascenso a Segunda División. El conjunto universitario defiende el 5-4 conseguido en su pista, en la ida, para seguir vivo y quiere hacerlo con otro partido notable: «no pensamos en que llevamos ventaja, sabemos que va a ser más duro incluso que el de casa, pero estamos bien, con muchas ganas y dispuestos a afrontarlo. Estamos deseando que llegue la hora, la semana se ha hecho un poco larga», apunta Tony Gómez, preparador del Cáceres.

El equipo viajó ayer para pasar noche en Albacete y no cometer el error del choque liguero (4-2) desplazándose el mismo día para jugar también por la mañana. No es para menos por lo que hay en juego, enfrentándose segundo contra tercero del grupo IV de Segunda B para intentar clasificarse con sus respectivas armas a la próxima ronda. El partido, a priori, vuelve a parecer igualado y los cacereños no lo enfocan como una eliminatoria en sí porque «llevamos toda la temporada disputando semana a semana y ahora lo afrontamos con el mismo orgullo y coraje que nos ha traído hasta aquí», asegura Gómez, que buscará la victoria frente a un rival «ofensivo y muy motivado, sabiendo que el encuentro de ida se le escapó cuando pensaba que lo tenía atado. Debemos estar concentrados porque también es cierto que no realizamos nuestro mejor partido defensivo», añade.

Los albaceteños están obligados a ganar por más de un gol si quieren sacar el billete a la siguiente fase. Eso sí, si la ventaja fuera de uno al final de los 40 minutos de juego, se disputaría una prórroga y si persistiera esa diferencia, conseguiría la clasificación por mejor puesto en liga. El valor doble de los goles fuera de casa ya no cuenta. «Nos tocará sufrir, pero en esa tesitura nos hemos manejado bien todo el año», concluye optimista Gómez.