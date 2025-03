Cacereño-Don Benito, un derbi de leyenda

Justo en el día de la festividad de San Jorge, patrón de la capital cacereña, y bajo un metafórico halo fantástico de dragones y luchas ... intestinas de otros tiempos, el estadio Príncipe Felipe quiere ser testigo de un derbi de leyenda en pleno siglo XXI. El Cacereño recibirá este domingo a las 12:00 horas al Don Benito en un duelo crucial para que ambas escuadras puedan satisfacer sus respectivos objetivos en esta recta final de liga regular.

Si bien el equipo de Cobos afrontará el envite henchido de moral tras conquistar la plaza segoviana el pasado domingo por un contundente 1-5, la escuadra calabazona tendrá ante sí la misión de volver a sumar tres puntos de una sola tacada. Algo que los rojiblancos no consiguen desde hace cinco jornadas. «El que piense que va a ser un partido fácil está muy equivocado. El Don Benito es un equipo que fuera de casa ha hecho muy buenos números. Parecía que estaba descendido hace muchas jornadas y está en la pelea. Los dos equipos nos jugamos mucho», expresaba en la previa del encuentro el técnico local.

Cobos, quien confía que con la victoria en Segovia su equipo haya dado carpetazo a la última mala racha, se ciñe al trabajo cotidiano. «No hemos cambiado tanto la forma de entrenar de una jornada para otra. Seguimos insistiendo en las finalizaciones, pero es algo que hacemos durante todo el año. Espero que la racha mala ya haya pasado y que la buena continúe mucho tiempo con nosotros».

A sabiendas de que tanto Cacereño como Don Benito se juegan gran parte de los objetivos de la temporada, Cobos identifica dos tipos de presión. «Jugar por cosas bonitas siempre es más fácil. Es la presión que todos deseamos. La presión de estar abajo es mucho más complicada». Para la ocasión, los verdes recuperan a Josín.

Por su parte, tras sumar un punto de los últimos 12, el Don Benito no ha logrado ahuyentar los fantasmas del descenso. No obstante, los rojiblancos lograron al menos contra el Villanovense la pasada jornada frenar con un empate una sangría de tres derrotas consecutivas. Un punto que se antoja insuficiente, por lo que viajan a Cáceres obligados a sumar de tres, justo la distancia que les separa esta semana de la salvación. «Vamos a Cáceres con la mejor de las intenciones», dice Manolo Martínez. «Ya no podemos pensar ni a quién nos enfrentamos, ni a quién recibimos, ni nada…», prosigue el entrenador rojiblanco. «Tenemos que ver cada partido como una eliminatoria y tratar de pasarla».

El técnico visitante se muestra confiado de cara a estos cuatro partidos, «no estamos tan lejos», teniendo en cuenta que hay una decena de equipos inmersos todavía en la pelea por la salvación. «Hace unas semanas estábamos ya pensando en Tercera y salvarnos sería casi como un ascenso», sostiene.

Esos cuatro partidos que lleva el Don Benito sin ganar son los mismos que lleva sin hacer gol, una tarea también pendiente durante toda la campaña. Son el segundo equipo menos realizador del grupo, superado únicamente por el colista, el Yugo Socuéllamos. Delante estará un Cacereño que es el tercer equipo que menos goles recibe, por lo que la tarea se complica. «Ellos están haciendo una campaña muy buena. Es cierto que tras la Navidad y todo el boom de la Copa del Rey tuvieron un pequeño bajón», analiza Manolo Martínez, «pero es uno de los equipos que más me gustó aquí en cuanto a propuesta y a capacidad de todos sus jugadores. Es un gran equipo, muy bien trabajado y con una gran plantilla».

En el partido de la primera vuelta, los de Julio Cobos fueron capaces de reponerse a un 2-0 en contra, pero cree que «ya no tenemos esa debilidad mental».

El técnico del Don Benito podría apostar por un once similar al del Villanovense, a excepción de Ginés, que se marchó lesionado.